Ginés González García rompió el silencio y criticó a Alberto Fernández por echarlo del Gobierno

El exministro de Salud de la Nación, Ginés González García, rompió el silencio luego de varios meses y criticó al presidente Alberto Fernández por cómo actuó ante el escándalo por el "vacunatorio VIP" contra el Covid-19 que condenó su continuidad en el Gobierno. "Si uno tiene que conducir, tiene que bancar", disparó.

"No me parecía justificable lo que hizo conmigo y se lo dije. Si uno tiene que conducir, tiene que bancar, sino es difícil", lanzó el sanitarista en una entrevista con Mauro Federico en el programa radial WakeUp de Delta 90.3.

Y en la misma línea, agregó: "Hubiera querido hablar yo, me enteré por la prensa de que me habían pedido la renuncia. Nunca tuve algún tipo de problema. Me bajoneó y me pareció injusto, pero la sociedad está muy difícil, no es fácil gobernar en este tiempo".

FUENTE: Ámbito.