Usurpación en Puerto San Julián

Se trata de un predio donde comenzó a construirse un programa Federal Plan Techo Digno ubicado en el Barrio 64 viviendas de San Julián que fue tomado por ocupantes a inicios del 2021. La construcción que tuvo pocos avances, está hoy ocupada por varios grupos de familias que viven en una obra sin terminar, sin techos, sin aberturas y sin servicios.



La Justicia no actúa y no hay freno a las tomas de tierras. Por su parte, los vecinos de la ciudad denuncian que está tomado todo el predio y que gran parte de las viviendas están aptas para ser habitadas fueron siendo ocupadas de manera ilegal. Asimismo, denuncian que hay una utilización política de estos terrenos que fueron prometidos y que nunca se terminaron.

En cuanto a la Justicia, si bien hubo una orden para que los habitantes desalojaran voluntariamente el predio, aún no se efectuó el desalojo. Mientras tanto, no se conoce por parte del Gobierno Provincial algún plan de contingencia. Los vecinos manifiestan estar "preocupados y sin respuesta a los reclamos" por esta situación. Pese al tiempo transcurrido la inacción de la justicia es clara y no hay acciones que permitan regularizar la situación.

La preocupación en la comunidad de San Julián es creciente, porque hay denuncias sobre el uso de los terrenos usurpados, el alquiler de los mismos y la utilización de esas precarias construcciones.