BELIZ-GONZALEZ Y POLKE - CAME

BELIZ-GONZALEZ Y POLKE - CAME

El presidente de la Federación Economía de Santa Cruz (FESC), y secretario Gremial de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Guillermo Polke, participó de una reunión con el titular del Consejo Económico y Social, Gustavo Béliz.



Sobre el encuentro con el funcionario nacional, Polke aseguró: "Estamos orgullosos que el presidente del Consejo Económico y Social esté otorgándole una mayor impronta federal al órgano colegiado y de participación ciudadana, que tiene como fin propiciar el debate y la búsqueda de consensos sobre las prioridades estratégicas del país. Y en este sentido, la CAME siempre ha buscado fortalecer el diálogo, la creatividad y la diversidad como motor de acuerdo para la implementación de proyectos y cambios que mejoren la calidad de vida de todos los argentinos".



Además, Polke se mostró de acuerdo junto a las autoridades de la CAME, en impulsar acciones y gestiones para la actualización de las normas laborales y medidas para la aplicación real del teletrabajo, con el fin de potenciar y mejorar condiciones a trabajadores, comercios y pymes.

Asimismo, el referente de la FESC, expresó a Béliz la necesidad de buscar "una solución a la cuestión de la logística, como es el caso en la Patagonia, con el fin de abaratar costos, y que los emprendedores puedan ser más competitivos con sus pares de otras regiones". En este sentido, apuntó en que se elaboren políticas que permitan mejorar las comunicaciones, acortando las distancias y la federalización de la producción. "Con mejores costos logísticos y siendo competitivos, no solo beneficiamos a las pymes, sino que también generamos más trabajo y mejores precios para los consumidores", destacó.



Por último, Polke coincidió con el presidente de la CAME, Alfredo González, que es necesario que desde el Estado se acompañe con mejores condiciones para acceder a créditos que permitan el fortalecimiento y la expansión de las pymes de todo el país.