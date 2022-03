Mañana se cumple un año del fallecimiento de Juan Manuel Padrón, sus familiares y amigos siguen pidiendo justicia por su crimen, que tiene como principal sospechoso a su ex pareja Sofía Ávila. En una conferencia de prensa, la abogada, dijo “nosotros queremos que esto termine, ya llevamos un año en proceso”.

Comentó cómo va la causa y si se ha avanzado en algo “se ha pedido una prórroga de dos meses para la inducción, estamos muy lejos del juicio”. Además habló sobre la situación de Sofía Ávila “cuando hay este tipo de privilegios no sirve, te indigna que está en el centro de rehabilitación en la pileta tomando sol y Juan Manuel está en el cementerio”.

Los familiares de Padrón que participaron también dieron testimonios sobre la causa, la mamá de la víctima dijo “a mí me hubiese gustado que esto fuera más ágil, lo único que me pone mal es que no veo de esta persona ningún arrepentimiento sino que de ver cómo zafar de esta situación”. Por otro lado Marcela, hermana de Juan Manuel, arremetió contra la defensa de Ávila “nos parece una barbaridad lo que están diciendo, no paran de contradecirse, no paran de hablar barbaridades de mi hermano, no tienen respeto por nada”.

Por otro lado Macarena, madre de la hija de Juan Manuel, comento sobre agravios e insultos hacia ella por parte de familiares de Sofía Ávila a través de multiples cuentas de redes sociales. Además comento sobre el estado de la nena “está bien, mejorando en algunas cuestiones, esta con tratamiento”.