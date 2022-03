En instalaciones del CAPS “Fernando Peliche” quedó formalmente inaugurado esta mañana el Consultorio Inclusivo “Marcela Romero”, espacio en el que a partir de ahora se podrá brindar una atención adecuada a las personas del colectivo LGTBI+, garantizando tratamientos de hormonización y asesoramiento en prevención y diagnóstico de enfermedades de transmisión sexual, entre otros aspectos que son de vital importancia.

En la oportunidad, la secretaria de Salud Marcela González repasó que se decidió abrir este espacio porque no existía esta posibilidad desde que dejó de funcionar el consultorio en el Hospital Regional, en el año 2019.

Entre tanto, la titular del área de Diversidad y Género de la Comuna Delfina Brizuela, destacó que en este espacio “se podrá brindarle a la comunidad LGTBI+ el acceso a la salud” algo “que fue negado por muchísimos años”. Luego reflexionó que “poder ingresar a un consultorio inclusivo y realmente poder ver cómo está tu salud y trabajar en forma conjunta con los médicos en todo lo que es tu proceso de vida es algo realmente histórico, ya que, muchas veces, a quienes venimos de la comunidad LGTBI+ se nos fue negada esta posibilidad”.

“La verdad que poder seguir trabajando para que los niños y adolescentes de hoy no pasen lo que pasamos las personas mayores de 40 es fundamental, ya que esto permitirá que la expectativa de vida de la comunidad aumente, porque, como sabemos, hoy ese promedio es de entre 35 y 40 años”, precisó.

Tratamiento Hormonal

El consultorio estará a cargo del Secretaría de Salud y la Dirección de Políticas de Género, y además contará con el trabajo de la endocrinóloga Cecilia Calvar, Jefa de Endocrinología del Hospital Fernández de CABA y que trabaja en Terapia Transgénero desde 2012.

En tal sentido, Calvar puso de manifiesto que uno de los ejes de atención será el de los tratamientos hormonales: “La idea es que toda persona que demande una terapia hormonal, sean mujeres, hombres trans o géneros no binarios se acerque directamente y pida un turno. No hay ningún requisito en particular. Para nosotros esto es el inicio y esperamos que tengamos mucha convocatoria y que puedan sumarse también las localidades del interior”, convocó.

Calvar especificó que la terapia hormonal “no se inicia a una edad en particular, sino por un nivel de desarrollo sexual determinado y eso es variable. Como también es variable la hormonización para feminizar o para masculinizar. En realidad, se inicia la terapia con un bloqueo puberal en el momento que la persona ya tiene un mínimo desarrollo sexual, mínimo no demasiado, porque justamente la idea es que no surjan esos cambios dependientes del sexo o género asignado al nacer. Así que se inicia con un bloqueo puberal y después, cuando se determina, se inicia la hormonización propiamente dicha, pero no hay una edad determinada”, insistió.

Demanda

Al no tener la ciudad este tipo de servicio durante mucho tiempo, es difícil calcular la demanda existente, pero se estima que será elevada.

“Estamos trabajando con Nación para poder acceder a las hormonas para que puedan llegar a todas las personas que ingresen sus tratamientos en forma totalmente gratuita”, acotó Brizuela, quien planteó que “si bien existen algunos números que son específicos a nivel provincial, sabemos que el número es mayor porque hablamos siempre de casos que se visibilizan pero hay muchos más que no llegan a visibilizarse. Y sabiendo de esta noticia, muchas personas trans seguramente se pondrán en contacto”, auguró.

Nuevos consultorios

Finalmente, la doctora González adelantó que a este consultorio se le sumará otro para adolescentes sobre lo cual ya se está trabajando.

“Estamos enfocados principalmente en atención primaria de la salud, y tenemos un proyecto avanzado de la creación de un consultorio integral del adolescente que también trabajaría en red con este consultorio inclusivo, aunque para ello tendrán que venir profesionales y especialistas a capacitar, porque es una rama diferente dentro de la pediatría que tiene sus normativas específicas también”, detalló.

“Un Estado que atiende la demanda de la gente”

Por su parte, el intendente Pablo Grasso celebró esta posibilidad a la que se llegó en el CAPS Peliche y en primera instancia agradeció “a los doctores, doctoras, a Delfina Brizuela, a la Secretaría de Niñez, a la Secretaria de Salud y a todos quienes tratan de poner el Estado a disposición de los habitantes de la ciudad, y de sus demandas”.

Grasso repasó que después de la creación de la Secretaría de Salud, se propuso trabajar intensamente en la atención primaria de la salud. “Ahora dentro de poco vamos a dar funcionalidad al Centro de Atención Primaria de las calles 13 y 44 que lo estamos montando y que se va sumar a los otros centros de salud de la ciudad”, indicó.

El jefe comunal recordó que “antes la atención primaria en el Municipio no existía y ahora volver a tener esta posibilidad de contar con una atención de estas características, y con especialistas para la gente que necesita del Estado, es un gran gusto”, resumió. “Seguimos planificando más atención y contando cada vez con más servicios”, finalizó.