Diego Peretti sobre la vuelta de “Los Simuladores”: “La hacíamos los cinco o no la hacíamos”

Saber que una nueva historia de Los Simuladores está en camino es una alegría para la pantalla grande. Diego Peretti lo tiene presente y, en una entrevista que brindó a la Once Diez reveló la única condición que acordaron entre los protagonistas para hacer la película: “Siempre dijimos que o la hacíamos los cinco o no la hacíamos”.

Ninguno de los protagonistas va a estar ausente. Federico D´Elía, Alejandro Fiore, Diego Peretti y Martín Seefeld interpretarán nuevamente a Mario Santos, Pablo Lamponne, Emilio Ravenna y Gabriel Medina.

“Había una cuestión comercial que trababa, y la agenda de cada uno, pero se dio la intencionalidad de ordenarnos cada uno en el objetivo de querer hacerla y también la posibilidad de tener una producción que esté a la altura”, apuntó.

Cómo viene el proyecto de “Los Simuladores”

El regreso de Los Simuladores viene en camino: “Todavía no hay un guion. Supongo que Damián Szifrón debe tener en la cabeza algo bastante armado porque si no no se hubiera comprometido y nosotros arreglado las agendas para que en el 2023 la filmemos y que se estrene en 2024″, explicó.

Al ser consultado sobre sí siente que hay algún tipo de presión por la vuelta del éxito televisivo, el actor aseguró que no. “Ninguna presión. ¿Qué presión vamos a tener? Presión sentimos al principio cuando era un éxito tan tremendo que la gente lo miraba y decía cómo no van a seguir”, describió.

Al mismo tiempo, el actor aseguró que todo el elenco está “a full, comprometidos con la película”. Saben que la apuesta tiene que ser más grande: “si hiciéramos un programa de televisión y lo trasladáramos al cine, quedaría chico, porque se necesita una épica, un tratamiento narrativo más mega que en tele”.

La palabra de Damián Szifrón

Damián Szifrón se manifestó en un comunicado de prensa: “Me emociona la reconexión con personajes tan queridos, con los viejos compañeros de ruta que vuelven para interpretarlos y con una audiencia tan afectiva y respetuosa que ya incluye a varias generaciones”.

Y añadió: “Ojalá podamos ofrecer una película que conserve la frescura de la serie original, incorpore la madurez de la experiencia acumulada y exprese alguna idea valiosa con la potencia, la belleza y la calidad cinematográfica que la oportunidad merece”.

