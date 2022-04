En el marco de la reunión del Consejo Regional de Salud (Coresa) que se realiza en la provincia, la ministra aseguró que “ya no solo hay que hablar de Covid-19, sino de virus respiratorios” por el avance de casos de gripe, y que la respuesta de los argentinos ante la vacunación "ha sido épica".

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, sostuvo hoy ante la OMS que "hasta que no accedan todos los países a la vacuna" contra el Covid, no se podrá no "dar vuelta la página" de la pandemia.