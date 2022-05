"La falta de respuestas a reiterados pedidos, es total"

Trabajadores de la empresa petrolera INTEROIL, mantienen una medida de fuerza "por tiempo indeterminado" ante la falta de respuesta, a una serie de múltiples reclamos "que no tienen solución para los compañeros", indicó Alejandro Ojeda, referente de los trabajadores, en comunicación con EL MEDIADOR.



"Uno de los reclamos más importantes es que no están haciendo los aportes de la obra social, esto es gravísimo" señaló y agregó que "son un montón de incumplimientos por parte de la empresa" al tiempo que denunció "la falta total de inversión. Tienen abandonado el yacimiento, no pueden tener a la gente trabajando en esas condiciones", calificó.



"No están cumpliendo con las medidas mínimas de seguridad, el abandono es lamentable. Se vienen haciendo los reclamos, pero no tenemos ninguna solución hasta el momento. Las medidas de fuerza son por tiempo indeterminado"



Desde la conducción gremial a cargo de Pedro Luxen, se encuentran trabajando para "conformar una mesa de diálogo para llegar a buen puerto con estos reclamos".