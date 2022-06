“Esto habla de la necesidad que tenemos los santacruceños de terminar con la corrupción en la provincia que fue su cuna. Celebro este paso hacia una política más transparente que piense en los vecinos y no en su propio ombligo”, sentenció la Diputada luego de conocida la noticia.

Ricci sostuvo que con la Ficha Limpia no se discute un tema político, sino que es algo que realmente impacta en el día a día de los vecinos: “La plata que desaparece producto de la corrupción es la que falta en infraestructura, en servicios, en una mejor calidad de vida para todos”.

Sobre el TUCU TUCU

Además, habló sobre la iniciativa del oficialismo provincial por crear el Tucu Tucu, el nuevo pueblo santacruceño en el límite con Chile que se debatirá mañana durante la sesión en la Cámara de Diputados Provincial.

“El problema radica en el apuro. Se apuran por sancionar una Ley sin escuchar ni siquiera a los pobladores rurales que están preocupados por este proyecto al que ven como un atropello. Tampoco a los Legisladores se nos informó sobre los detalles para poder dar nuestro punto de vista”, sentenció la Legisladora.

“Yo no estoy en desacuerdo pero no es este el momento. Estamos pasando por una crisis donde el Estado Provincial no puede resolver los problemas a los vecinos y estamos soñando con un pueblo utópico. Es una falta de respeto”, dijo.