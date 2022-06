El colega de FM Eclipse de las Heras, Claudio Crespo, radicó una denuncia penal tras las lesiones que recibió de su atacante, el funcionario Hugo Segura, jefe de Vialidad Provincial en el distrito.



"Esta es una de las situaciones que decidimos salir a contar, porque hace unos meses vivimos algo similar", explicó Crespo en comunicación con EL MEDIADOR. "No podemos dejar de mencionar la inacción de Vialidad"



"Lo que nosotros hacemos desde la radio es hacer públicos los pedidos de los vecinos. Hay situaciones que ya no se pueden sostener" señaló y enumeró distintas situaciones que pudieron registrar con fotografías, testimonios de vecinos del deplorable estado de las de rutas que no están marcadas.



"El camino de Las Heras a Pico Truncado hace una semana se cobró una vida. No han ni tirado sal, no tapan los baches, la ruta tiene yuyos de más de 70 cm de alto" Lo que "nosotros nos preguntamos al aire, es por qué el señor Hugo Segura no nos atiende, no nos da nota. En años pasados han llegado hasta la puerta de la radio, pero no se anima a salir al aire".



Así las cosas, en un reciente acto de entrega de uniformes policiales el pasado tres de junio en las dependencias de la Comisaria 1° de la localidad petrolera, al que asistieron autoridades provinciales y en el que Crespo hacía la cobertura periodística, al encontrarse con Hugo Segura, luego de que este le negara el saludo, espetó una amenaza: “Yo a los soretes no los saludo y acá te salvás porque está lleno de milicos”



Ante la amenaza, Crespo lo invita a continuar la discusión en otro lugar, dirigiéndose hacia la esquina de Gobernador Gregores y Ameghino en donde Segura reitera una amenaza al decirle: “A mí no me nombres más”, momento en el que comenzó a propinarle una golpiza.



"Lo que yo hice es una denuncia penal, porque permanentemente vemos la inacción de la justicia. Las Heras es tierra de nadie"