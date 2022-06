Los enfermeros de Río Gallegos vienen desde hace mucho tiempo realizando distintos reclamos sobre la revisión de su situación laboral y salarial. En este sentido, EL MEDIADOR dialogó con el enfermero del Hospital Regional, Néstor Ruiz, quien aseguró que “los gremios a veces te defienden y otras no, a veces están con vos y otras están con la patronal”.

En torno a la conversación que mantuvieron los enfermeros con el ministro de Trabajo, Teodoro Camino, expresó que “nos explicó que no habíamos tenido una reducción de sueldo, que lo que sacaron del sueldo básico se puso en otros ítems. Nosotros no lo vimos reflejado y que habíamos cobrado menos, a lo que nos respondió que no era posible”.

“Lo del encuadramiento en técnicos es por el COPEL, que dice que los enfermeros deben tener cuatro años de formación para ser profesionales. Tenemos un título universitario, con tres años de formación, nadie se recibe con cuatro años de formación”, indicó.

Para concluir, el enfermero puntualizó a este medio: “El hospital sigue trabajando con normalidad, hay déficit del recurso humano y de insumos, nos arreglamos como podemos”.

“Sé que en ese convenio sectorial a nosotros no nos agregaron, nosotros no existimos, nos pusieron como técnicos cuando tenemos un título universitario que nos habilita a hacer un trabajo profesional”, finalizó.