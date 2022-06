Iglesia del San Benito: "La obra va en marcha y a un ritmo muy bueno"

La tan ansiada obra del barrio San Benito, avanza a pasos firmes. Así lo precisó el Obispo Ignacio García Cuerva en comunicación con EL MEDIADOR. “El templo está en marcha, va a un muy buen ritmo, los cambios ya se notan”, expresó al remarcar que “la obra nos dijeron que puede tardar entre 9 y 12 meses, gracias a dios va muy bien y rápido”.

La obra tiene un plazo original de ejecución de entre nueve y doce meses. "A uno le gustaría que fuera antes", señaló el obispo y recordó que "en la primera conferencia de prensa que me hicieron cuando llegué a Río Gallegos, en una conferencia de prensa, es si iba a terminar la Iglesia del San Benito y yo no sabía ni de qué me estaban hablando, pero me pareció que era por lo menos una expresión de anhelo de la población de Río Gallegos"



En otra línea, se refirió a los dichos del Papa Francisco sobre el conflicto de Rusia y Ucrania y reflexionó: “La guerra es una de las peores cosas que invento la humanidad, no soluciona absolutamente nada”.

Al finalizar, García Cuerva hizo mención a las declaraciones recientes del Sumo Pontífice: “Él había planteado ya hace unos años que el desarrollo de la tercera guerra mundial no se estaba presentando como las dos anteriores, sino con distintos focos en el mundo con situaciones bélicas”. Y agregó que “en todo momento condenó la guerra”.