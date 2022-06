Donación de órganos: "A veces parece que no es suficiente, pero es menos si no lo hacés"

Tras el fallecimiento de Claudia Argiropulos, la vecina que estaba en emergencia nacional hace días a raíz de una miocardiopatía dilatada, la importancia de la donación de órganos vuelve a resonar y en EL MEDIADOR hablamos con la titular del INCUCAI, Santa Cruz.



"Estuvimos con todo el grupo del Hospital y las autoridades de la Caja en su derivación, lamentablemente, conseguir el block cardio pulmonar no es siempre fácil y por eso había mucha predisposición nacional"



Desde el año 2018, la Ley Justina (27.447) dispone que "toda persona capaz mayor de 18 años" es posible donante de órganos o tejidos, salvo que haya dejado constancia expresa de lo contrario. Sin embargo, La lotería biológica a veces no ayuda. Hay que tener una compatibilidad que va muchas veces más de las ganas y tiene que ver con nuestro sistema inmune.



Consultada sobre cómo se trabaja desde el área cuando suceden este tipo de casos, Berveraggi enfatizó que "es importante hacer hincapié en la donación y la generosidad que significa donar. A veces parece que no es suficiente, pero es menos si no lo hacés"