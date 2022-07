El presidente de la República, Pedro Castillo, presentó su renuncia irrevocable al partido Perú Libre, luego de que fuera invitado a dar un paso al costado por el propio líder de esta agrupación política, Vladimir Cerrón.

El jefe de Estado publicó en su cuenta de Twitter el documento que le hizo llegar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para desligarse oficialmente del partido del lápiz, con el que llegó a la Presidencia y del cual es militante desde el 21 de setiembre del 2020.

“Hoy he presentado al JNE mi renuncia irrevocable al partido político Perú Libre. Tal decisión obedece a mi responsabilidad como presidente de 33 millones de peruanos. Soy respetuoso del partido y sus bases construidas en la campaña”, tuiteó el mandatario.

Asimismo, reafirmó su compromiso de “seguir trabajando e impulsando los grandes cambios del Bicentenario en un país democrático y junto a todos los peruanos”.

Esta decisión ya había sido adelanta por el dignatario peruano ayer, 29 de junio, cuando agradeció a Perú Libre por permitirle participar en política y ganar las elecciones. En ese momento, indicó que dará una respuesta al pedido “entendiendo que por encima de todo está el Perú”.

“Los acontecimientos y los hechos políticos que se dan son parte también del destino del país. Yo agradezco a Perú Libre por habernos acogido en esta contienda que nos ha llevado al triunfo en el marco de la campaña que se ha hecho democráticamente. En las próximas horas, yo voy a dar una respuesta entendiendo que por encima de todo está el Perú”, dijo el mandatario en unas inusuales declaraciones a la prensa tras participar de una misa por el Día de San Pedro y San Pablo en la Catedral de Lima.

Cabe recordar que, la noche de martes 28, el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, publicó un comunicado dirigido al jefe de Estado en el que le piden su renuncia irrevocable a su militancia antes de iniciarle un proceso disciplinario por “promover el quebrantamiento de la unidad partidaria (...) fractura de la bancada congresal, invitaciones a la disidencia (...), además de promover la inscripción de dos partidos políticos paralelos dentro del seno partidario”.

PERÚ LIBRE SERÁ OPOSICIÓN

Perú Libre dejará el oficialismo y pasará a ser oposición, según manifestó el congresista y vocero de la bancada, Waldemar Cerrón. “Nosotros vamos a ser una oposición propositiva cuando no nos parecen bien los temas que se van a abordar y se atenten contra la democracia y la gobernabilidad y seremos una oposición necesaria cuando se tenga que apoyar lo que se esté haciendo bien”, señaló a Canal N.

Según explicó el hermano de Vladimir Cerrón, de las tres razones que su partido argumentó para pedirle a Pedro Castillo la renuncia de su militancia, destaca la vinculada a la inacción para dar respuestas a la ciudadanía sobre las denuncias y actos de corrupción en los que está vinculado el jefe de Estado.

“El segundo tema es que no se está cumpliendo con lo que se ha planteado en el ideario. El pueblo a nosotros nos exige como partido, que se cumplan los temas del ideario. Si no se van a cumplir, Perú Libre no se está lavando las manos, sino que está deslindado la responsabilidad para que desde el Congreso podamos seguir presentando nuestros proyectos de ley”, indicó.

En tercer lugar, se refirió a algunas versiones que indican que el presidente habría ofrecido apoyo a algunos congresistas de Perú Libre con la condición de que renuncien a esa bancada. “Que el presidente tenga a bien explicarnos si es cierto o no es cierto”, manifestó.

FUENTE: Infobae.