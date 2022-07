Acuña Kunz: "Me exaspera la psicopatía de un gobierno que no está a la altura de las circunstancias"

--------------------Noticia en Desarrollo-----------------------------









El texto completo de su carta en redes sociales



DE QUE NOS SIRVE????

La Sra. vicepresidente dio un dicurso en Calafate, como siempre plagado de autoritarismo, soberbia y pedantería en el que algunas cuestiones puntuales me gustaría destacar.

⁃ De que nos sirve a los santacruceños ser la primera productora de oro y Plata en el país cuando los que acá vivimos estamos cada vez peor? Vemos a diario como se llevan El Oro y la Plata de la entraña de nuestra Santa Cruz y nos dejan la tierra saqueada ,contaminada, con el daño ambiental que eso implica, sin ser parte directa de la monumental riqueza que significa la extracción de estos metales escasos y preciosos.

⁃ De que nos Sirve? que seamos la 5 ta provincia generadora de dólares si a los habitantes de nuestra Santa Cruz no les alcanza los pocos pesos devaluados que ganan para llegar a fin de mes.

⁃ De que nos Sirve ? que nos venga a contar que los que más gastan los dólares son los porteños cuando Ud. vive en un departamento suntuoso en la recoleta capitalina.

⁃ De que nos sirve?? que ud critique lo que Ud. misma puso en el poder que después vació y ahora no se hace cargo. Siempre la culpa la tienen otros, quiero aclarar que el ministro Guzman que según Ud. lo encuadra como desestabilizador, es de su gobierno.

⁃ De que no sirvieron ??? ,tres presidentes santacruceños cuando con el inmenso potencial que tenemos deberíamos haber sido DUBAI y somos KOSOVO.

⁃ De que nos sirve que use los bienes del estado como propios viajando en la flota de los aviones presidenciales gastando los dólares que Ud. dice necesitamos, cuando no le corresponde, le aclaro qué hay como 4 o 6 vuelos de líneas a Calafate todos los días.

El cinismo de sus discursos no reflejan la realidad de los Argentinos que sufren día a día la falta de trabajo, el incremento de la pobreza, la devaluación de nuestra moneda, la inflación que crece a diario, el salario que no alcanza, la Educación cada vez peor, la salud que es deficiente.

Sra. vicepresidente como un humilde médico de este pueblo “mi pueblo” Caleta Olivia le hago un Diagnóstico Claro y Preciso:

Ud. esta “enferma de poder”.