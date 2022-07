Si hay una voz autorizada en el fútbol argentino es, sin dudas, la de César Luis Menotti. El exentrenador de la Selección Argentina que levantó la Copa del Mundo en 1978 y actual Director General de Selecciones de la AFA brindó su punto de vista sobre el rol de Juan Román Riquelme como dirigente de Boca y fue tajante al respecto. Además, habló sobre la gestión del Chiqui Tapia y bancó a Eduardo Domínguez, quien hoy renunció como DT de Independiente.

"El fútbol necesita dirigentes preparados. No hay que pensar que porque uno le pegaba bien a la pelota tiene que ser buen dirigente", manifestó en primera instancia Menotti en diálogo como el programa ¿Cómo Te Va? de Radio Colonia AM 550.

Luego, al expresarse sobre el caliente conflicto institucional interno que está viviendo Boca tras la decisión de Hugo Ibarra de sacar del once titular a Carlos Izquierdoz, lo que provocó que el resto del equipo se plante frente al Consejo de Fútbol, El Flaco fue contundente con el vicepresidente de la entidad de la Ribera: "No me imaginaba a Riquelme en el rol de dirigente. Como aprendió a ser futbolista tendrá que aprender a ser dirigente".

Eduardo Domínguez renunció como DT de Independiente: la banca de Menotti

Según trascendió, el técnico ya tenía pensado dar un paso al costado antes del cruce del pasado domingo, pero la derrota hizo que la decisión definitiva la comunicara 48 horas más tarde, para no magnificar todavía más el impacto sufrido en el Cilindro. Hoy, el Rolfi Montenegro, manager del club, trató de convencerlo para que cambie de opinión, pero no lo logró.

Menotti, quien es una leyenda en el Rojo de Avellaneda plantó bandera y defendió al estratega: "Tengo mucho respeto por Domínguez, cuando uno no está bien y no está cómodo se tiene que ir", explicó.

La AFA y la gestión del Chiqui Tapia: la opinión de de Menotti

"Se ha cumplido de gran forma el objetivo de clasificar al Mundial. Ahora la competición es otra cosa y pasan muchas cosas", lanzó en un primer momento El Flaco, quien actualmente está desempeñando el rol de Director General de las Selecciones de Argentina, para luego destacar el trabajo de los actuales dirigentes de la casa madre del fútbol argentino que es comandada por Chiqui Tapia.

“En los '90 comenzaron las irrespetuosidades en la dirigencia argentina. La Selección Nacional no pertenecía al mundo del fútbol, sino a los negocios. Hoy se ha recuperado todo lo bueno en la dirigencia de la AFA", concluyó.

FUENTE: TYC Sports