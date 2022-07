“Todas las paradas andan necesitando choferes”

En este último tiempo se ha visto una disminución en la cantidad de taxis y remises en la ciudad, lo que ha llevado a ciertos inconvenientes para los habitantes de Río Gallegos. Según Juan Ojeda, delegado de la parada de taxis Malvinas Argentinas y delegado de la Federación de Conductores, en comunicación con el programa radial EL MEDIADOR dijo “nosotros estamos ofreciendo trabajo en la parte de taxis y remises, necesitamos gente para cubrir nuestros turnos”.

Ojeda comentó las razones de la falta de taxis en la localidad “tenemos una problemática de patentes caducadas y gente que no está trabajando en la calle, tenemos una parada completa de 20 autos que no están trabajando”. Además, dijo “los choferes no renuevan la licencia y se van a la parte clandestina. Económicamente no pueden cubrir los costos, optan ir por el otro lado y les sale más barato”.

Por otro lado, Ojeda comentó sobre el tema de los transportes ilegales en Río Gallegos “nosotros somos 260, hay que ver el tema de los remiseros que seguro están igual que nosotros, en la ilegalidad tenemos el doble”. A su vez dijo “nosotros tenemos identificados a todos los transportes ilegales, todos los días se ofrecen por Facebook con su nombre, apellido y número de teléfono”.

Para concluir el delegado de la parada de taxis Malvinas Argentinas y delegado de la Federación Argentina de Conductores dio las posibles soluciones para la falta de taxis y remises “hay choferes de muchos años que están con expectativas de tener una licencia y trabajarla”. Asimismo, dijo “otra alternativa es que le den la posibilidad a los choferes que sea un poco más económico el tema”.