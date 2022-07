Abrieron las inscripciones para la incorporación de Soldados Voluntarios de la Fuerza Aérea Argentina

Durante el mediodía de hoy la Oficina de Prensa de la Base Aérea Militar de Río Gallegos envió la gacetilla de prensa en donde comunican a apertura de las inscripciones de Soldados Voluntarios hasta el 2 de septiembre de este año.

El inició de la gacetilla comenta los requisitos que se requiere para poder acceder como Soldado Voluntario Operativo/Logístico, en los cuales se necesita ser argentino nativo, nacionalizado o por opción, en edad de entre 18 y 24 años, solteros, con el primario completo, sin antecedentes penales y aprobar el examen psicofísico definitivo.

Por otro lado, el puesto de Soldado Voluntario Técnico tiene requisitos parecidos, a excepción de tener un título secundario con orientación en Técnico Aeronáutico, Electricista, Electromecánico, Mecánico, Electrónico, Informático o Maestro Mayor de Obras.

Para concluir la Base Aérea Militar de Río Gallegos adjunto un apartado en donde buscan personas con oficios, tecnicaturas o equivalencias en áreas como música, albañilería, carpintería, plomería, electricista, jardinería, modista, cocina, mecánico automotor, enfermería, TCP, seguridad e higiene, etc. Este último apartado no es excluyente para aquellas personas que no tengan conocimientos en estas áreas, y cumplan con los requisitos para ser Soldados Voluntarios.