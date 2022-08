Pudo haber sido una tragedia: desconocidos provocaron principio de incendio en el gimnasio Verón

Tres jóvenes que quedaron registrados en las cámaras de seguridad, prendieron fuego unos carteles en el hall de ingreso del gimnasio Benjamín Verón, provocando un principio de incendio que no pasó a mayores gracias al rápido accionar de los trabajadores del lugar.

El secretario de Gobierno Silvio Escobar y el Director General de Deportes Sergio Vilche se hicieron presentes en el gimnasio y constataron los daños provocados. Personal policial de la Seccional 5° realizó las pericias correspondientes y procedió a actuar de oficio, iniciando la investigación de los hechos.

"Lamentamos este tipo de hechos llevados a cabo en un lugar de esparcimiento como es un gimnasio municipal, es lamentable que éstos tres aparentemente menores de edad, creyendo que hacían una picardía, ponen en riesgo a los jóvenes que utilizan estos lugares y al personal municipal en funciones", dijo Escobar y agregó: "instamos a los progenitores a que llamen a tomar conciencia a los jóvenes, para que entiendan la gravedad de sus acciones" y cerró: "por suerte no pasó a mayores, este hecho podría haber sido una tragedia que fue evitada gracias al personal del gimnasio".

Además, el funcionario dijo que "aportamos el material fílmico a la policía y vamos a realizar los pasos correspondientes para que este hecho no quede impune", ya que "no podemos tolerar que personas a las que no les importa nada, pongan en riesgo a nuestros vecinos y al patrimonio que es de todos los riogalleguenses", afirmó.