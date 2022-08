Qué dijo el representante de Benedetto en pleno escándalo en Boca

Marcelo Valeri, representante de Darío Benedetto, defendió con un picante mensaje al delantero de Boca, quien recibió una sanción por parte del Consejo de Fútbol luego de protagonizar una fuerte pelea a puños con Carlos Zambrano en el entretiempo del duelo con Racing el último domingo.

El agente -quien también es íntimo amigo suyo- subió un estado de WhatsApp con las estadísticas del Pipa en el Xeneize: "105 partidos, 57 goles, cuatro títulos". Y sentenció, filoso: "Que la cuenten como quieran".

El delantero del Xeneize -quien fue titular en el Cilindro- fue castigado por el Consejo de Fútbol luego del escándalo con Zambrano: lo suspendieron por dos partidos en la Liga Profesional. De esta manera, tanto Benedetto como el defensor peruano no jugarán contra Rosario Central este miércoles ni ante Defensa y Justicia, el próximo domingo. No habrá multa económica.

Riquelme, sobre la sanción de Boca a Benedetto y Zambrano tras la pelea: “Tendrán que reflexionar”

Juan Román Riquelme, ídolo y vicepresidente de la institución, se refirió a la pelea entre Benedetto y Zambrano. “Los chicos han tenido una discusión y ahora tienen que reflexionar. Nada más. Es simple”, dijo en ESPN. Y añadió: "Yo no estuve ahí adentro, no sé por qué fue la discusión. Pero aunque supiera no lo diría, porque las cosas que pasan en el vestuario se quedan ahí, me sorprende que ustedes se enteren de todo".

FUENTE: TyC Sports.