A poco de cumplirse un mes del asesinato de Soledad Burgos, en El Calafate, su familia sigue peregrinando para hacer escuchar su voz, conseguir un letrado que los represente y exigir justicia.



En comunicación con EL MEDIADOR, Mabel Burgos, hermana de Soledad, explicó que mantuvieron una reunión durante el día de ayer con el juez de recursos Nelson Sanchez. "Fuimos a pedirle que se haga justicia, que no le tenga miedo a los defensores, piratas de la justicia". Según Mabel, la reunión fue positiva, porque "nos dejó tranquilas lo que nos dijo, que iba a ser su trabajo".

Aún no consiguen un abogado que tome su defensa. "Tuvimos abogaos en Río Gallegos, se dieron de baja, no nos atendieron más el teléfono. No entendemos qué pasa. Lo único que sé es que este tipo (por el Dr. Giordano) nos vino a atacar a Calafate, después salió con la conferencia de prensa. Por lo visto tiene mucho poder", señaló.

"No sé a qué nos estamos enfrentando, solo pido justicia por mi hermana, son días muy duros para toda la familia"

Algo que se pregunta la familia Burgos es "cómo una familia humilde como los Zúñiga, consiguieron plata para contratar a los abogados. No entendemos quién está metido"

Soledad Burgos era madre de cuatro hijos que "dentro de todo, están bien", dijo Mabel. "Los nenes saben que su mamá se fue. El de 3 años y la de 7 nos dijeron que su mamá los visitó y les dijo que iba a estar bien"



La hermana de Soledad agradeció el contacto y el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia y con nuestro intendente, que están acompañándonos y a todos los medios"

"Como familia, tenemos miedo de que no se haga justicia, miedo a que quede impune. Los queremos fuera de Calafate. Nuestra lucha recién empieza", finalizó.