A casi cuatro años del brutal ataque que sufrió el joven Alfonso Jancovich, las tres personas señaladas como presuntos agresores esperan la sentencia por "abuso sexual con acceso carnal agravado por resultado grave daño en la salud de la víctima y por haberse cometido por dos o más personas en concurso real, con homicidio calificado, por su comisión con ensañamiento y alevosía, en grado de tentativa"



En comunicación con EL MEDIADOR, el primo de Alfonso, Jesus Traico señaló que "este caso marcó mucho a la comunidad y a la sociedad de RÍo Gallegos. La vida de Alfonso nunca más fue igual".



El ataque, que habría sido por parte de estas tres personas, destruyó varios de sus órganos internos y lo dejó al borde de la muerte. Después de luchar por su vida internado durante un mes en el Hospital Regional de Río Gallegos, fue dado de alta y continuó su recuperación acompañado por su familia.



"El papá de Alfonso falleció esperando el juicio" dijo Traico, al tiempo que agregó que desde que salió del Hospital, Alfonso "no recibió ayuda psicológica. No fue contenido"



"Como vecino de RÍo Gallegos, a ninguna persona ni criatura de la sociedad le debería haber pasado lo que le pasó. Las pruebas están, que la justicia haga lo que tenga que hacer"



"La sociedad nos dice gitanos, pero nuestros abuelos vinieron hace más de 80 años al país. Somos segundas generaciones de gitanos. El mosaico colectivo nos pone de costado por pertenecer a una etnia. No tiene que existir más la discriminación, esto no es algo al boleo"