Otro imputado se suma a la causa por los bebés muertos en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba. Se trata de Pablo Carvajal, exsecretario de Salud durante la gestión del exministro Diego Cardozo.

El fiscal Raúl Garzón indicó a Carvajal como responsable de omisión en los deberes de funcionario público. Es la misma acusación que pesa contra Cardozo y el abogado Alejandro Escudero Salama, quien habría cumplido el rol de vicedirector del Neonatal.

“La imputación de quien fuera un hombre importante en el organigrama de salud pública en la Provincia de Córdoba, Pablo Carvajal, imputado del delito de omisión de los deberes de funcionario público”, dijo Carlos Nayi, abogado defensor de las madres damnificadas, a Radio Mitre Córdoba

¿Qué significa esto? Según el Artículo 249 del Código Penal, no poner en conocimiento de la justicia lo que está impactando en el sumario administrativo. Para Nayi “generó un enorme daño a la investigación judicial, ya que no se realizaron las autopsias que podrían haber no solamente permitido llegar a la conclusión respecto del origen de la muerte de alguno de los neonatos, sino evitar otras”.

Carvajal ocupó la Secretaría de Salud de la Provincia hasta el 25 de agosto pasado. Esa fecha renunció cuando asumió como ministra de Salud Gabriela Barbás, en reemplazo de Cardozo.

Además, están imputadas la exdirectora del Hospital, Liliana Asís, y las médicas Marta Gómez Flores y Adriana Morales. Las tres son responsabilizadas por omisión de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica.

Asís fue la primera de las imputadas en ser indagada por Garzón. En el comienzo de su declaración, negó todas las acusaciones que se le imputan y optó no responder a las preguntas del fiscal. “Debido a la complejidad y sensibilidad de la causa, entendía que era coherente en esta oportunidad abstenerse a declarar, y así lo ha hecho la doctora”, explicó su abogado defensor, Franco Vittozzi.

En tanto Flores y Morales fueron citadas a declaración indagatoria el jueves pasado. Las dos médicas se abstuvieron de declarar y negaron los hechos.

Esta semana, se espera que sean indagados Cardozo y Salama.

Hasta el momento Brenda Agüero, la enfermera, es la única detenida a quien el fiscal investiga como presunta autora material.

FUENTE: Radio Mitre.