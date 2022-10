Myriam Hernández regresará a Río Gallegos con nuevo álbum y Premio Grammy

Desde hace más de tres décadas, Myriam Hernández es considerada una de las voces más privilegiadas y reconocidas de la balada latina. Tras el impacto de su primera actuación en el escenario del influyente Festival de Viña del Mar (‘89) y el ingreso de su primer clásico ‘El Hombre que Yo Amo’ (‘88) a principios de 1990 al top #10 de las listas latinas del ranking Billboard en Estados Unidos su voz se hizo continental, alcanzado luego lograr el primer lugar del ranking con éxitos como 'Peligroso amor' y 'Te pareces tanto a él'. Y hasta la actualidad Myriam Hernández mantiene su marca propia como el único artista de origen chileno que ha sido número #1 en el Billboard, en el apartado de singles y ventas de discos latinos.

Durante este 2022 la cantante lanzó su nuevo álbum ‘Sinergia’ y se ha presentado en concierto en Perú, Colombia, Chile, Honduras, Panamá y actualmente se encuentra en una gira por 20 ciudades de Estados Unidos, tour que se extenderá hasta el 13 de noviembre. Espectáculo que incluye grandes venues de Westbury, Stamford, Nueva York, Lynn, Cranston, Bethesda, Reading, Miami, Boca Ratón, Tampa, Kissimmee, Jacksonville, Fort Myers, San Antonio, Houston, New Orleans, Raleigh, Atlanta y Charlotte.

Fue en el año 2018 que tras un mensaje por Instagram que Myriam Hernández se contactó con Jacobo Calderón, productor español hijo de Juan Carlos Calderón con quien la chilena grabó su tercer álbum 2022, que le propuso a la cantante trabajar en nuevas canciones. Coincidieron durante el primer concierto de la chilena en Madrid y comenzaron a trabajar juntos en maquetas de canciones, que dos años después se reúnen en ‘Sinergia’ (2022) título dedicado a la sincronía entre la cantante y colaboradores. Un álbum que mantiene su concepto de pop romántico introduciendo nuevos instrumentos y sonidos a su inconfundible estilo, en el que siempre el principal instrumento es la voz sugerente de Myriam, dotada de matices y sensibilidad.

Además tras el término de la gira de conciertos la tarde del día 16 estará en Las Vegas para recibir el Premio Grammy Latino a la Excelencia Musical 2022, galardón especial de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación que tendrá su propia ceremonia previa a la entrega de premios del día 17. La cantante romántica será la primera artista femenina chilena en recibir este reconocimiento.

“Estoy demasiado emocionada y agradecida de recibir este premio tan importante y significativo en mi carrera. Esta importante distinción me hace recordar muchos momentos de mi carrera artística, donde siempre he sido consecuente con mi estilo y pasión que es cantarle al amor. Quiero agradecer al público incondicional que siempre me ha brindado su apoyo, desde los inicios de mi carrera hasta hoy. Estoy muy feliz, honrada y disfrutando este gran reconocimiento” dijo Myriam Hernández.

"Me llamaron de la academia, el presidente Manuel Abud, por Zoom. La verdad es que cuando me dio la noticia solo me puse a llorar y recordé el comienzo de mi sueño en un flashback. Lloré de emoción. A estas alturas de mi carrera es un reconocimiento que viene a reafirmar todo el trabajo que he realizado desde el comienzo de mi sueño, y que sea reconocido por estos tremendos profesionales, para mí es lo máximo" agregó la cantante.

"Es un orgullo. Soy admiradora de cada una de los artistas que han recibido este premio. Es un honor para mi formar parte de esto hoy. Estoy trabajando en nueva música y en nuevos proyectos que me tienen muy feliz y los iré dando a conocer en el momento preciso" adelanta Myriam Hernández que también confirmó el lanzamiento de un segundo álbum para este 2022 y que será su primer disco navideño.

La artista cerrará su gran año como invitada internacional en el festival aniversario de la ciudad de Río Gallegos, en su regreso a territorio argentino y su reencuentro con la provincia de Santa Cruz. Myriam Hernández estará la tarde del 17 de diciembre, jornada que también contará con el grupo reggae Los Cafres y el grupo Los Tipitos, evento que se realizará en el predio del Atlético Boxing Club.