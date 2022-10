La semana pasada la Federación de Taxis de Río Gallegos había anunciado un paro de servicio para el pasado lunes 17 de octubre. Según detalló el delegado Juan Ojeda en diálogo con TiempoSur, el reclamo, entre otros, se debía a "la renovación de las unidades móviles", un plazo que obliga a los choferes a cambiarlos cada diez años, por lo que solicitaban que sea cada doce. No obstante, la semana arrancó con distintos móviles circulando por la ciudad capital con total normalidad.

El secretario de Gobierno, Silvio Escobar, dialogó con EL MEDIADOR y sostuvo “tomamos contacto después de las 10 am del día lunes, una vez que se suspendió la marcha, empecé a recibir mensajes y llamados, anterior a las 10 am no teníamos ningún tipo de comunicación, excepto los medios de comunicación como publicó TiempoSur”.

“No recibimos ningún tipo de notas ni mensajes o llamados, me extrañó que lleven adelante una medida sin haberse comunicado antes con nosotros. Ellos me conocen porque trabajé antes como taxista”, comentó.

“Cuando lo escuché al referente Juan Ojeda en los medios, pregunté si había una nota, en la Secretaria de Gobierno no me solicitaron nada, pero más allá de los protocolos, los compañeros saben que pueden presentarse para dialogar en la Municipalidad”, expresó.

“Próximamente nos estaremos juntando, yo los notificaré en los próximos días, esta semana seguro”, afirmó Escobar y concluyó “tengo que coordinar con la Directora de Tránsito para que también participe del encuentro”.