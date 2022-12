El capitán del seleccionado argentino, Lionel Messi, aseguró que Diego Maradona "desde arriba está empujando" al equipo "albiceleste", que se clasificó con angustia a las semifinales del Mundial Qatar 2022, tras eliminar a Países Bajos en la tanda de penales.

"Siempre lo decimos, Diego desde arriba nos está empujando y ojalá que siga así", deseó Messi, autor de una asistencia y un tanto durante el partido regular que terminó empatado 2-2 en Lusail.

El 10 de Argentina tuvo sensaciones de "alegría y desahogo" tras el penal decisivo que convirtió Lautaro Martínez para definir una llave que se había complicado con el agónico empate neerlandés.

"Fue un partido muy duro, sabíamos que iba a ser así porque teníamos enfrente a una gran Selección. Creo que terminamos sufriendo demasiado e inmerecidamente", consideró en la conferencia de prensa que dio en carácter de mejor jugador del partido.

Messi, de 35 años, jugará su segunda semifinal mundialista tras Brasil 2014, un logro que alcanzó en simultáneo al récord de goles para Argentina en la Copa del Mundo (10), compartido con Gabriel Batistuta.

El capitán, de todos modos, priorizó el logro colectivo y reconoció que el plantel vivió con "mucha alegría y euforia" la clasificación a la siguiente ronda, en la que enfrentará a Croacia.

Por último, acerca del árbitro español Antonio Mateu Lahoz, el rosarino consideró que "no estuvo a la altura" del partido. "Nos perjudicó pero no quiero hablar mucho porque después te sancionan. No se puede ser sincero", arremetió.

Más temprano Lionel Messi resaltó en el estadio Lusail que “no era para ir a alargue ni a penales”.

“No era para ir a alargue ni a penales. Sufrimos demasiado por cómo se dio todo, pero son los cuartos de final de un Mundial”, dijo el crack rosarino, de 35 años, luego de la clasificación a una nueva instancia, tras el empate 2-2 en los 120 minutos disputados.

El delantero del Paris Saint Germain tampoco escatimó críticas y cuestionamientos hacia la figura del árbitro español Antonio Mateu Lahoz, de quien sostuvo que “no estuvo a la altura” de un partido de estas características.

“No quiero hablar del árbitro porque no podés ser sincero, porque te sancionan (la FIFA). No se puede poner un árbitro así en este tipo de partidos”, reiteró el máximo goleador del seleccionado argentino, que lleva cuatro conquistas en este Qatar 2022.

“No sólo por los 10 minutos que adicionó sino en las ‘chiquitas’, parecía que quería que lo empaten”, sostuvo el ex Barcelona, en relación al excesivo tiempo adicionado por Mateu Lahoz que le permitieron la reacción de los ‘naranjas’ que igualaron la pizarra, con sendos tantos de Wout Weghorst.

También se refirió con cuestionamientos hacia el entrenador rival, Louis van Gaal, de quien dijo: “(Louis) Van Gaal dice que juega al fútbol y se la pasaron tirando pelotazos durante los últimos 10 minutos”, agregó.

En el cierre, Messi elogió la prestación del equipo albiceleste y manifestó que “nunca bajó los brazos” advirtiendo que lo que se viene, la semifinal del martes ante Croacia, será “un partido dificilísimo”.

“Croacia es un seleccionado durísimo, viene de ser subcampeón en el Mundial pasado, dejaron en el camino a Brasil. No son fáciles”, expresó.

AGENCIA TÉLAM