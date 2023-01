Santiago Maratea, el influencer reconocido en las redes sociales por colaborar en causas solidarias, habló este miércoles sobre los rugbiers que agredieron a Fernando Báez Sosa hace tres años, hasta provocarle la muerte, a la salida de un local bailable en Villa Gesell. En esta línea, también criticó a los padres de los jóvenes, a quienes los tildó de "imbéciles".

Ante el inicio del juicio por el crimen de Báez Sosa que se está llevando adelante en el Tribunal Oral Criminal (TOC) de Dolores, Maratea publicó un video en sus redes sociales con el fin de apoyar a la familia de la víctima. En tanto, también apuntó contra los responsables del asesinato y sus tutores: "Qué terrible ser tan imbécil de criar así a tus hijos".



Según comentó en su cuenta de Instagram, tanto padres como madres de los imputados están convenciéndose de argumentos para no entender que "ellos mismos crearon asesinos". "Son 16 personas en total, imaginate, se deben convencer de que esto es algo que pasa entre los jóvenes, que se fue de las manos, que es por ahora se drogan más los chicos. No, boludo, no es así. Ustedes criaron asesinos, háganse cargo", sumó.

"Todos ponen a sus mismos abogados, buscan tener beneficios dentro de la cárcel, les ponen barbijos para que no se les vean las caras. ¿Sos el papá de uno de ellos? Andá y sacáselo, que dé la cara. No los defiendas sin parar. Vos criaste a ese pibe", cerró.

Empleados de seguridad de Le Brique complicaron a los rugbiers

Los ocho acusados quedaron más complicados, luego del testimonio que brindaron este miércoles los empleados de seguridad del local bailable, donde comenzaron los incidentes que luego derivaron en la muerte del joven.

Christian Gómez, quien se desempeñaba como guardia de seguridad, señaló que "Nunca ví nada igual, era saña", en referencia a la agresión que sufrió Báez Sosa en enero de 2020.

"(Maximilano) Thomsen estaba totalmente sacado", subrayó Gómez al recordar el hecho, con algunos incidentes que ya se habían producido dentro del boliche.

También señaló a Matías Benicelli, otro de los acusados, quien "le pegaba a todo aquel que no era de su grupo", por lo que procedió a sacarlo del lugar, a pesar de la advertencia de Thomsen para que no se lo llevara.

FUENTE: Ámbito.