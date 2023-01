Deschamps contó la verdad: la dura revelación sobre la final con Argentina

El entrenador de Francia, Didier Deschamps, disparó hoy contra el plantel de la Selección que perdió la final del Mundial de Qatar 2022 frente a Argentina y aseguró que "hubo cinco jugadores que no estaban al nivel para un partido así".

"No estuvimos a la altura. No voy a atribuir el problema a un jugador más que a otro, pero en la alineación titular hubo cinco que, por diferentes motivos, no estaban al nivel para un partido así", expresó Deschamps en conferencia de prensa.

Asimismo, agregó: "Algunos jugadores estaban peor físicamente.

¿Se debe al virus? Está la acumulación de partidos y también está el aspecto emocional. Para muchos de ellos, era su primera final de un Mundial, es especial. Los que lo han vivido, si tienen la oportunidad de volver a vivirlo, lo llevarán un poco mejor".

El director técnico fue ratificado como entrenador de la Selección de Francia y continuará en su cargo hasta 2026 tras el subcampeonato obtenido a Qatar.

"Es una señal de confianza muy importante tener un contrato hasta 2026. Pero todo se hace por etapas, hay una exigencia de resultados y siempre hay mucha expectación con la clasificación para la Eurocopa 2024 a la vuelta de la esquina. No miro hacia el próximo Mundial, antes habrá otros acontecimientos, pero es sobre todo una señal de confianza, aunque antes no me faltaba", señaló.

Detrás de Scaloni

El argentino Lionel Scaloni ganó este domingo el premio al mejor entrenador de un seleccionado en 2022 tras superar ampliamente en la votación al francés Didier Deschamps, que quedó segundo por haber llevado al seleccionado francés en el Mundial de Qatar.

FUENTE: Ámbito.