Los Globos de Oro están de vuelta luego de las controversias sobre la falta de diversidad en la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood que los dejaron sin gala durante 2022.

Jerrod Carmichael será el anfitrión de la ceremonia que llevará a cabo el 10 de enero y será transmitida por TNT. El ganador previamente anunciado del Globo de Oro y seis veces nominado, Eddie Murphy, recibirá el Premio Cecil B. DeMille 2023. El ganador de cinco Globos de Oro y nominado en dieciséis ocasiones, Ryan Murphy, recibirá el Premio Carol Burnett.

Este año la Argentina estará representada por la película de Santiago Mitre protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani, "Argentina, 1985".

Ana de Armas, Ana Gasteyer, Billy Porter, Colman Domingo, Jamie Lee Curtis, Michaela Jaé Rodriguez, Natasha Lyonne, Nicole Byer, Niecy Nash, Quentin Tarantino y Tracy Morgan serán algunos de los presentadores de la 80ª entrega de los Globos de Oro.

Todos los nominados a los Globo de Oro de 2023

CINE

Mejor película (drama)

- Avatar: El sentido del agua

- Elvis

- Los Fabelman

- TÁR

- Top Gun: Maverick

Mejor película (comedia o musical)

- Babylon

- Almas en pena de Inisherin

- Todo a la vez en todas partes

- Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion

- El triángulo de la tristeza

Mejor director

- James Cameron, Avatar: El sentido del agua

- Daniel Kwan y Daniel Scheinert, Todo a la vez en todas partes

- Baz Luhrmann, Elvis

- Martin McDonagh, Almas en pena de Inisherin

- Steven Spielberg, Los Fabelman

Mejor guion

- Todd Field, TÁR

- Daniel Kwan, Daniel Scheinert, Todo a la vez en todas partes

- Martin McDonagh, Almas en pena de Inisherin

- Sarah Polley, Ellas hablan

- Steven Spielberg, Tony Kushner, Los Fabelman

Mejor actriz de drama

- Cate Blanchett, TÁR

- Olivia Colman, El imperio de la luz

- Viola Davis, La mujer rey

- Ana de Armas, Blonde

- Michelle Williams, Los Fabelman

Mejor actor de drama

- Austin Butler, Elvis

- Brendan Fraser, La ballena (The Whale)

- Hugh Jackman, El hijo

- Bill Nighy, Living

- Jeremy Pope, The Inspection

Mejor actriz de comedia o musical

- Lesley Manville, El viaje a París de la señora Harris

- Margot Robbie, Babylon

- Anya Taylor-Joy, El menú

- Emma Thompson, Buena suerte, Leo Grande

- Michelle Yeoh, Todo a la vez en todas partes

Mejor actor de comedia o musical

- Diego Calva, Babylon

- Daniel Craig, Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion

- Adam Driver, Ruido de fondo

- Colin Farrell, Almas en pena de Inisherin

- Ralph Fiennes, El menú

Mejor actriz de reparto

- Angela Bassett, Black Panther: Wakanda Forever

- Kerry Condon, Almas en pena de Inisherin

- Jamie Lee Curtis, Todo a la vez en todas partes

- Dolly De Leon, El triángulo de la tristeza

- Carey Mulligan, Al descubierto

Mejor actor de reparto

- Brendan Gleeson, Almas en pena de Inisherin

- Barry Keoghan, Almas en pena de Inisherin

- Brad Pitt, Babylon

- Ke Huy Quan, Todo a la vez en todas partes

- Eddie Redmayne, El ángel de la muerte

Mejor película de animación

- Pinocho de Guillermo del Toro

- Inu-Oh

- Marcel the Shell With Shoes On

- El gato con botas: El último deseo

- Red

Mejor película de habla no inglesa

- Sin novedad en el frente (Germany)

- Argentina, 1985 (Argentina)

- Close (Belgium)

- Decision to Leave (South Korea)

- RRR (India)

Mejor banda sonora original

- Carter Burwell, Almas en pena de Inisherin

- Alexandre Desplat, Pinocho de Guillermo del Toro

- Hildur Guðnadóttir, Ellas hablan

- Justin Hurwitz, Babylon

- John Williams, Los Fabelman

Mejor canción

- “Carolina,” Taylor Swift (La chica salvaje)

- “Ciao Papa,” Alexandre Desplat, Guillermo del Toro, Roeban Katz (Pinocho de Guillermo del Toro)

- “Hold My Hand,” Lady Gaga, BloodPop, Benjamin Rice (Top Gun: Maverick)

- “Lift Me Up,” Tems, Rihanna, Ryan Coogler, Ludwig Göransson (Black Panther: Wakanda Forever)

- “Naatu Naatu,” Kala Bhairava, M.M. Keeravani, Kala Bhairava, Rahul Sipligunj (RRR)

TELEVISIÓN

Mejor serie de televisión (drama)

- Better Call Saul

- The Crown

- House of the Dragon

- Ozark

- Separación (Severance)

Mejor serie de televisión (musical o comedia)

- Abbott Elementary

- The Bear

- Hacks

- Only Murders in the Building

- Merlina

Mejor actriz de televisión (drama)

- Emma D’Arcy, House of the Dragon

- Laura Linney, Ozark

- Imelda Staunton, The Crown

- Hilary Swank, Alaska Daily

- Zendaya, Euphoria

Mejor actor de televisión (drama)

- Jeff Bridges, The Old Man

- Kevin Costner, Yellowstone

- Diego Luna, Andor

- Bob Odenkirk, Better Call Saul

- Adam Scott, Separación (Severance)

Mejor actriz de televisión (musical o comedia)

- Quinta Brunson, Abbott Elementary

- Kaley Cuoco, The Flight Attendant

- Selena Gomez, Only Murders in the Building

- Jenna Ortega, Merlina

- Jean Smart, Hacks

Mejor actor de televisión (musical o comedia)

- Donald Glover, Atlanta

- Bill Hader, Barry

- Steve Martin, Only Murders in the Building

- Martin Short, Only Murders in the Building

- Jeremy Allen White, The Bear

Mejor actriz de reparto de televisión

- Elizabeth Debicki, The Crown

- Hannah Einbinder, Hacks

- Julia Garner, Ozark

- Janelle James, Abbott Elementary

- Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary

Mejor actor de reparto de televisión

- John Lithgow, The Old Man

- Jonathan Pryce, The Crown

- John Turturro, Separación (Severance)

- Tyler James Williams, Abbott Elementary

- Henry Winkler, Barry

Mejor miniserie o película para televisión

- Encerrado con el diablo

- Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer

- The Dropout: Auge y caída de Elizabeth Holmes

- Pam & Tommy

- The White Lotus

Mejor actriz en miniserie o película para televisión

- Jessica Chastain, George & Tammy

- Julia Garner, ¿Quién es Anna?

- Lily James, Pam & Tommy

- Julia Roberts, Gaslit

- Amanda Seyfried, The Dropout: Auge y caída de Elizabeth Holmes

Mejor actor en miniserie o película para televisión

- Taron Egerton, Encerrado con el diablo

- Colin Firth, The Staircase

- Andrew Garfield, Por mandato del cielo

- Evan Peters, Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer

- Sebastian Stan, Pam & Tommy

Mejor actriz de reparto en televisión

- Jennifer Coolidge, The White Lotus

- Claire Danes, Fleishman está en apuros

- Daisy Edgar-Jones, Por mandato del cielo

- Niecy Nash, Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer

- Aubrey Plaza, The White Lotus

Mejor actor de reparto en televisión

- F. Murray Abraham, The White Lotus

- Domhnall Gleeson, El paciente

- Paul Walter Hauser, Encerrado con el diablo

- Richard Jenkins, Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer

- Seth Rogen, Pam & Tommy

