(Desde Arabia Saudita) Las motos son la gran atracción de la 45° edición del Rally Dakar que por cuarto año seguido se disputa en Arabia Saudita. Este sábado en la etapa 13 que unió Shaybah con Al-Hofuf, el argentino Kevin Benavides (KTM) se visitó de héroe ya que ayudó a su compañero de equipo Matthias Walkner quien sufrió una caída. Ese tiempo perdido le fue devuelto al salteño una vez que llegó al campamento. Con ese ajuste, el salteño venció en el parcial y quedó segundo en la clasificación general.

En el kilómetro 55 del especial de hoy Walkner se cayó y tuvo un golpe en la espalda. Al no poder moverse, Benavides lo auxilió hasta que llegó la asistencia y una vez que su compañero fue trasladado el argentino continuó en competencia. Metió un ritmo feroz ya que recordó diferencias y terminó ganando el penúltimo tramo cronometrado que fue de 154 kilómetros (enlace de 521 kilómetros).



Una vez que Benavides completó el parcial la organización le repuso el tiempo perdido que fueron 23 minutos y 10 segundos. Su crono final lo dejó arriba de todos en la etapa que venció por 27 segundos sobre el sudafricano Michael Docherty (Husqvarna). Ahora quedó segundo en la general a solo 12 segundos de su otro coequiper, el australiano Toby Price. El tercero en discordia es el estadounidense Skyler Howes (Husqvarna), que está a 1m31s de la punta. Entre ellos tres estará la lucha por la victoria.

“Esta definición se parece a la de Francia con Argentina, ahora vamos a los penales”, anticipó el viernes Benavides y estuvo en lo cierto. Para llegar a este mano a mano con Price y Howes el salteño levantó ayer para poder largar quinto y poder aprovechar un camino más limpio para acercarse a sus rivales y poder recuperar el mando global. Ahora quedó cerca de su segundo triunfo en el Rally Dakar luego del conseguido en 2021, cuando se impuso con Honda.

Se lo nota con confianza a Kevin quien recordó dos coincidencias de aquel triunfo de hace dos años. “En 2021 el día de descanso también cayó en mi cumpleaños (09/01) y otra vez la carrera terminará el 15 de enero. Elijo creer”, sostuvo. Además, a diferencia de otras ediciones no tuvo lesiones en la previa y admitió que llegó como nunca en el aspecto físico.

Ya en el campamento de Al-Hofuf el salteño contó cómo fue la etapa. “Descontar 12 segundos en la general es nada después de tantas horas de carrera. Mañana, último intento para darlo todo. Apretar, hacer lo mejor posible”.

“Lamentablemente me lo encontré a Matthias (Walkner), me lo encontré en el kilómetro 55, que se había comido un cortado (bajada de la duna) y estaba en el piso. Tenía un dolor en la espalda. Él cree que se rompió algo. Estuve ahí asistiéndolo, pidiendo ayuda, llamando al equipo, al doctor de su confianza. Él estaba muy nervioso, obviamente es el tipo de golpe que obviamente no queremos que suceda y justo en la espalda. Me quedé con él hasta que llegaron los médicos y que él estuvo un poco más tranquilo”, relató sobre el episodio con su compañero.

“Reinicié la carrera y tampoco fue fácil volver a resetearse para salir adelante. Pero me puse lo más enfocado posible para hacer los 100 kilómetros de carrera que quedaban. Creo que saqué un buen día adelante”, explicó sobre su labor en la etapa.

Respecto de la definición que se viene sostuvo que “mañana es por el honor. Tratar de acelerar lo máximo posible. Un día corto, un especial rápido. Va a estar difícil, pero nada está dicho hasta que se baja la bandera. Con mucha ilusión y es el mejor momento para poner esa canción (el tema “Muchachos”). Nos volvimos a ilusionar”.

“Necesito las fuerzas de todos y las buenas energías. Estamos dando lo mejor. Si fuese el Dibu Martínez le diría a Toby, ‘mirá que te como’ (risas)”, bromeó. Ante la consulta de si este domingo suma su segunda estrella, respondió que “ojalá. Vamos a lucharlo con mucha garra y corazón”.

En tanto que destacó la exigencia de la carrera: “Me hubiese gustado llegar con otra diferencia, más relajado, pero esto no es fácil. Si así lo fuera no se llamaría Dakar. Por algo esta es la carrera más difícil del mundo. Luego de más de 40 horas de carrera, estar a diez segundos en una clasificación general es increíble”. Por último, no descartó en la lucha a Howes: “Ojo, Skyler está a un minuto. Tres pilotos en un minuto después de 40 horas es increíble el nivel que ha estado. La carrera ha sido dura, muy demandante”.

