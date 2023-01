Cabe recordar que, 43 jóvenes bailarines de entre 16 y 21 años, y 11 músicos, fueron seleccionados para integrar esta delegación oficial, y así representar a la provincia en este tradicional festival del folklore.

En diálogo con LU14 Radio Provincia, Carlos Gleadell, uno de los directores artísticos de la delegación oficial de Santa Cruz, que subirá al Escenario Mayor del Festival de Cosquín el próximo viernes 27 de enero, en su 7º Luna, habló de distintos aspectos de lo que será la actuación.

En primer lugar, el director artístico explicó que “no solamente es el ballet mío y de María Fernanda Rodríguez (Historia Compartida)”, sino que ellos conforman la delegación oficial junto a bailarines de alrededor de 11 localidades.

“En la propuesta inicial cuando presentamos la obra" la actuación la hicieron con bailarines propios, "después redujimos la mitad de nuestro ballet para poder sumar bailarines del resto de la provincia y federalizar la delegación que llevaremos a Cosquín".

En referencia a las expectativas, señalo: “Estamos ansiosos. Con María Fernanda, que también es la directora artística, mi señora, hemos ya adelantado el viaje. Estamos llegando a Cosquín mañana (por hoy), y la delegación está saliendo el 22, en la tarde noche, para pasar a buscar bailarines a San Julián y a Caleta Olivia, los de zona norte. Para poder llegar el martes 24 a Cosquín, alojarse, descansar y hacer dos días de ensayo, y el 27 por la mañana o primeras horas de la tarde hacer el ensayo en el Escenario Mayor de Cosquín. Y, finalmente la actuación por la noche”.

Malvinizar, una decisión

Sobre la temática que eligieron para danzar en el Festival de Cosquín, Carlos Gleadell relató: “Nosotros decidimos presentar el proyecto en la Secretaría de Cultura, desde lo personal porque soy algo fanático de la cuestión Malvinas, me interesa mucho el tema, hablar de soberanía. Y siempre poder hacer un homenaje a los veteranos y a los héroes caídos en combate”.

“Creo que ‘Malvinas 40 Años’ ya pasó, pero Malvinas es siempre, y debemos seguir con esto de malvinizar, no solamente en nuestro territorio, sino en el resto del país. Y qué mejor que con los santacruceños, con artistas jóvenes santacruceños mediante el arte, esto es muy importante. También porque en Cosquín 2022, por lo menos yo, no vi que ninguna provincia hiciera alusión al tema de Malvinas. Entonces me quedó ese sabor amargo, y dije algo tenemos que hacer respecto a Malvinas y llevar el tema a ese escenario tan importante, tan popular y que se transmite a todo el país”, detalló.

El tema de Malvinas y la juventud le genera reflexiones a Carlos Gleadell respecto a las vivencias de lxs bailarines y músicos: “Esta generación de chicos que va a viajar, de entre 14 y 15 años hasta 25, por supuesto que no ha vivido el tema del conflicto de Malvinas, pero han sabido aprenderlo desde sus hogares y los colegios. Los santacruceños tenemos un sentido especial con la cuestión Malvinas, pero fue importante juntar a muchos chicos del resto de las localidades, conversar con ellos, explicarles la temática, incentivarlos a que vean videos y documentales, charlar el tema”.

“Y en lo particular fue muy lindo el último ensayo hace dos fines de semanas atrás, cuando fue el presidente del Centro de Veteranos de Río Gallegos, Fernando Alturria, y también el veterano Andrés Fernández Cabral, estuvieron dando una charla”, recordó el director.

La emoción

Durante la charla, Alturria y Fernández Cabral hablaron “sobre cómo vivieron ellos en las islas, en el campo de combate, sus experiencias, lo que fue en postguerra, y lo que ha sucedido a su alrededor, en torno de conocidos en las islas, y fue muy emocionante escucharlos desde la primera persona, se nos piantaba a más de uno un lagrimón”.

“Fue una inyección para los pibes y los músicos porque hicimos el último ensayo después de esa charla y realmente los vi encarnándose en nuestros héroes, en nuestros veteranos. Fue un ensayo muy emotivo, de hecho ellos (Fernando y Andrés) se emocionaron, estuvieron muy contentos”.

Con respecto a la obra, los veteranos de Malvinas “nos dijeron que es una síntesis perfecta de lo que es para los santacruceños lo que fue la guerra de Malvinas, así que quedamos muy contentos con eso; la obra quedó redondita, dura alrededor de 20 minutos, y estamos ansiosos por presentar y mostrarle al país cómo Santa Cruz vivió la guerra, y cómo homenajea a los veteranos de todos el país, a nuestro veterano de la Provincia José Honorio Ortega, y a todos”.

Por su parte, Andrés Fernández Cabral destacó la puesta en escena. Y Gleadell amplió comentando lo observado luego del ensayo: "Los bailarines propios los conocemos, uno trabaja con ellos desde ese lugar, siempre desde lo actoral, y desde conocer las historias. Pero nos sorprendió sobremanera (el desempeño de) los bailarines de otras localidades que nos dejaron asombrados. Con Fernanda quedamos muy asombrados, y contentos por supuesto, de que logaran interpretar lo que nosotros como directores queremos transmitir sobre el escenario, para romper esa cuarta pared y llegar al público; para emocionar y que entiendan la obra, y ese guión que hicimos”.

En Cosquín

La presentación sobre el Escenario Mayor del Festival cordobés será el viernes 27 de enero, "el horario no lo tenemos todavía, supongo que más adelante se lo irán a decir a las chicas de la Secretaría de Estado de Cultura, pero sabemos que es en horario televisivo hasta antes de los artistas centrales, o incluido uno de los artistas centrales; esa noche va a estar el Chaqueño Palavecino, Galleguillo, Guajardo, entonces auguramos una noche de mucho público, muy linda, y muy intensa para los santacruceños”, consideró Gleadell.

Luego no quiso dejar de agradecer, “quiero hacer un agradecimiento a la Secretaría de Estado de Cultura, por haber aceptado el proyecto y por haber aceptado este tipo de trabajo entre bailarines y músicos, que es excelente, porque lo hablábamos y todos entendimos que todos dependemos de todos para que esto salga bien”.

Asimismo, dio las gracias “al Gobierno de la Provincia que hace posible que todos estos bailarines y músicos cumplan el sueño de estar en el Escenario Mayor de Cosquín; la mayoría no lo ha pisado, son muy pocos (los que ya estuvieron), y siempre creemos con María Fernanda que lo importante de esta obra, de elegir Malvinas y bailar en el escenario de Cosquín era poder llevar chicos jóvenes, porque ellos merecen esa posibilidad de estar en el escenario, crear esa experiencia, en este caso con una historia propia y de malvinización, así que muy contentos, e insisto, agradezco al Gobierno de la Provincia que les dio esta oportunidad que le dio a todos estos jóvenes”.

Por último, desde LU14 se informó que la emisora provincial se sumará a la transmisión y Carlos Gleadell subrayó: “Los invitamos a vernos, los que puedan ir a Cosquín el día 27; y si no, que nos sigan por la televisión pública, en los canales de streaming que tiene el Festival de Cosquín para ver a nuestra delegación”.