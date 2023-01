Alfa confiesa sus sentimientos por Camila en medio de polémicas

Las relaciones sentimentales en Gran Hermano han sido plato fuerte del reality desde que inició. En el show se han conformado parejas que han trascendido más allá de las pantallas. En la actualidad, una de las que más llama la atención es la que podría haber entre Alfa y Camila, la cual ha sido centro de atención en redes sociales.

El concursante de 61 años ha mostrado interés en la joven de 21 desde el día que ella ingresó al reality y precisamente una de las situaciones que más ha llamado la atención sobre esto es la diferencia de edades entre ambos, algo por lo que Alfa ha sido cuestionado.

Los fans del reality han comentado en redes sociales que esta podría ser una relación más paternal, por la edad de él y porque Camila enfrentó recientemente la muerte de su padre. Sin embargo, muchos han especulado que el mayor de los integrantes de Gran Hermano tendría intenciones amorosas con la cantante.

Gran Hermano: Lo que siente Alfa por Camila

En el confesionario y luego de celebrar su cumpleaños, Alfa fue cuestionado sobre las intenciones que tiene con Camila, ya que fue visto en una charla con ella en la que él le contaba de la conversación con el dueño de la casa y de la respuesta que dio frente a las cámaras.

“Me preguntaron por vos, que cuáles eran mis sentimientos hacia vos”, le dijo Alfa a Camila mientras a abrazaba en la cocina. “¿Y qué les dijiste?”, preguntó la joven.

Alfa respondió: “Que yo te quería mucho, que te quería muchísimo”, y luego le reveló que Gran Hermano le preguntó si no piensa que ella es joven para él.

En tono de broma, el mayor de los concursantes de Gran Hermano le dijo: “No importa. El cariño, el amor no tiene edad. Yo te puedo querer infinitamente y que tengas veinte, treinta o cincuenta años. Menos mal que no tenés cincuenta porque sino perdías”, bromeó hacia el final, aunque no se pudo observar cómo terminó la charla.

