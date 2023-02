"Cuando veo que hoy la industria hotelera y gastronómica está a full, ahora resulta que las quejas que yo escucho es que para ir a comer hay que esperar dos horas", enfatizó Fernández, al recordar la difícil situación que atravesó el sector durante la pandemia de coronavirus.

Durante su visita a la ciudad de Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, destacó: "No hubo ninguna actividad en la pandemia que haya sufrido tanto como el turismo y la gastronomía. A penas empezó la pandemia me reuní con ellos y les dije 'quédense tranquilos que nosotros vamos a ver cómo los ayudamos' y sacamos un plan que era el ATP y les pagamos el sueldo".

En ese marco, el jefe de Estado precisó que entre "el 75 y el 80 por ciento" del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) se destinó a los sectores gastronómico y hotelero.

"¿Por qué lo hicimos? Porque en verdad lo que queríamos era que nadie pierda su empleo y que ninguna de esas actividades se cierre, porque la pandemia iba a pasar y al día siguiente íbamos a poder recuperar todas esas actividades. La verdad es que tuve razón", argumentó.

No obstante, Alberto Fernández hizo mención a quienes lo criticaron por aquella medida y retrucó: "Si tuviera que enfrentar eso, hoy lo volvería a hacer, porque cuando veo lo que vi hoy en la Isla del Puerto, me di cuenta de que no estaba equivocado".

Al anunciar el desarrollo de obras de infraestructura urbana y deportiva en el municipio entrerriano junto al gobernador local, Gustavo Bordet, el presidente afirmó que "el desarrollo empieza a verse" y pidió "bajar el barullo de los que gritan y escuchar más la voz silenciosa de los que necesitan".

Respecto de la temporada de verano en la Argentina, Fernández subrayó: "Este millón de personas que vinieron a Entre Ríos en este enero tiene que ver con un movimiento turístico que hemos tenido en todo el país y que es récord histórico".

"22 millones de argentinos viajaron este año por Argentina. Salieron de sus casas buscando un lugar como la Isla del Puerto para venir a descansar. Eso quiere decir que estamos moviendo la economía, eso quiere decir que estamos progresando y que el desarrollo empieza a verse", manifestó.

El Presidente visitó la provincia del Litoral luego del cortocircuito que se generó entre la Casa Rosada y la gobernación entrerriana a raíz del pedido de juicio político contra la Corte Suprema.

El conflicto se generó luego de que el Gobierno nacional difundió un documento oficial donde figuraban los nombres de un grupo de gobernadores que habían apoyado la iniciativa, incluido Gustavo Bordet, pero el entrerriano salió a desmentirlo.

En ese contexto, el jefe de Estado afirmó que "el proceso de recuperación de la Argentina necesita incluir a todos", y sostuvo que "no hay un solo municipio en todo el país que no haya recibido obra pública del Estado nacional".

"A todos fuimos a auxiliarlos porque, más allá de la coyuntura política, lo que nos debe preocupar es mejorarles la vida a los argentinos y las argentinas", señaló el mandatario. Asimismo, precisó que "la ejecución presupuestaria en la provincia se incrementó entre 2019 y 2023 un 782%", mientras que "la cartera plurianual de Obras Públicas suma una inversión superior a los 81 mil millones de pesos que el Estado nacional está aportando para que Entre Ríos crezca".

Por su parte, Bordet expresó su agradecimiento al Ejecutivo nacional por "el esfuerzo que ha hecho en omentos difíciles y por las medidas que han posibilitado la recuperación que estamos viviendo en el sector turístico, la industria, el comercio y la actividad agropecuaria".

También estuvieron presentes la vicegobernadora, María Laura Stratta; los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y de Turismo y Deportes, Matías Lammens.

Previamente, Alberto Fernández compartió una reunión con 30 representantes del sector turístico de la región, junto a funcionarios nacionales y provinciales, con quienes resaltó el movimiento turístico y el impacto económico de lo que va de la temporada de verano.

También dialogaron sobre "la cuarta edición del programa Pre- Viaje y analizaron las necesidades de este sector con el fin de profundizar el crecimiento y mejorar la oferta", según indicó Presidencia en un comunicado.

FUENTE: NOTICIAS ARGENTINAS