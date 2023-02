La temporada de premios continua con la celebración más importante de la música en Estados Unidos, la 65ª entrega de los Premios Grammy 2023, que reunirá en un único lugar a los artistas más destacados del último año.

La ceremonia podrá verse el 5 de febrero desde las 21 -hora Argentina- en vivo por TNT y HBO Max con la completa cobertura del pre-show, que recorrerá la intimidad de esta imperdible fiesta de la música, con un acceso especial a la alfombra roja junto al análisis de comentaristas expertos. La noche continuará con la transmisión en vivo de la gala de premiación que tendrá lugar en el Crypto.com Arena de Los Ángeles a las 22 -hora Argentina. Además, una vez finalizada la transmisión, tanto la ceremonia de premiación como el pre-show, se podrá volver a disfrutar en HBO Max por 2 semanas.

La 65ª entrega de los Premios Grammy estará conducida desde Los Ángeles por el comediante ganador del Emmy, Trevor Noah, por tercer año consecutivo, quien también cuenta como productor del show.

Beyoncé lidera las nominaciones de este año (9) y le siguen Kendrick Lamar (8), Adele (7), Brandi Carlile (7), Mary J. Blige (6), DJ Khaled (6), Future (6), Terius “The Dream” Gesteelde-Diamant (6), Randy Merrill (6) y Harry Styles (6). Con estas nominaciones, Beyoncé y Jay-Z comparten el primer lugar como los artistas más nominados en la historia de los Grammy, con 88 nominaciones.

La primera ronda de artistas de la 65ª entrega de los Premios Grammy ha sido anunciada y los encargados en subir al escenario serán los actualmente nominados Harry Styles, Bad Bunny, Mary J. Blige, Brandi Carlile, Luke Combs, Steve Lacy, Lizzo, Kim Petras y Sam Smith.

La lista actual de artistas puede leerse a continuación.

El ganador del Grammy Harry Styles está nominado a seis premios Grammy este año, Grabación del año ("As It Was"), Álbum del año (Harry's House), Canción del Año ("As It Was"), Mejor Actuación Pop en Solitario ("As It Was"), Mejor álbum pop vocal, (Harry's House), y Mejor vídeo musical ("As It Was").

Bad Bunny, dos veces ganador del Grammy, opta a tres nominaciones, Álbum del Año (Un Verano Sin Ti), Mejor Interpretación Solista Pop ("Moscow Mule") y Mejor Álbum de Música Urbana (Un Verano Sin Ti).

Mary J. Blige, nueve veces ganadora del Grammy, está nominada a seis premios Grammy, Grabación del Año ("Good Morning Gorgeous"), Álbum del Año (Good Morning Gorgeous (Deluxe)), Mejor Interpretación de R&B ("Here With Me"), Mejor Interpretación Tradicional de R&B ("Good Morning Gorgeous"), Mejor Canción de R&B ("Good Morning Gorgeous") y Mejor Álbum de R&B (Good Morning Gorgeous (Deluxe)).

Brandi Carlile, seis veces ganadora del Grammy, está nominada este año a siete premios Grammy: grabación del año ("You And Me On The Rock"), álbum del año (In These Silent Days), mejor interpretación de rock ("Broken Horses"), mejor canción de rock ("Broken Horses"), mejor interpretación de música americana ("You And Me On The Rock"), mejor canción de raíces americanas ("You And Me On The Rock") y mejor álbum de música americana (In These Silent Days).

Luke Combs opta a tres nominaciones, Mejor Interpretación Country Dúo/Grupo ("Outrunnin' Your Memory"), Mejor Canción Country ("Doin' This") y Mejor Álbum Country (Growin' Up).

Steve Lacy opta a cuatro nominaciones: Grabación del Año ("Bad Habit"), Canción del Año ("Bad Habit"), Mejor Actuación Pop en Solitario ("Bad Habit") y Mejor Álbum de R&B progresivo (Gemini Rights).

Lizzo, tres veces ganadora del Grammy, está nominada a cinco premios Grammy, Grabación del Año ("About Damn Time"), Álbum del Año (Especial), Canción del Año ("About Damn Time"), Mejor Interpretación Pop Solista ("About Damn Time") y Mejor Álbum Pop Vocal (Especial).

Kim Petras, nominada por primera vez, opta al premio a la Mejor Actuación Pop en Dúo/Grupo ("Unholy").

El cuatro veces ganador del Grammy Sam Smith está nominado a la Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo ("Unholy").

FUENTE: Ámbito Financiero.