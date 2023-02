El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció este miércoles la firma del decreto que permite requisar herramientas, maquinarias y agua, y que el Gobierno considera necesario implementar toques de queda para aumentar la seguridad en las zonas afectadas por los más de 300 incendios forestales en el centro-sur del país.

"He autorizado un decreto que, en el marco del Estado de Emergencia, permite además el requisar herramientas, maquinarias y agua si es necesario, a quienes no estén disponibles para entregarlos por las buenas, pero esperemos que no sean necesario utilizar eso", detalló Boric.

El anuncio es realizado luego de que esta medida fuera indicada por la ministra del Interior, Carolina Tohá, ante la polémica situación en que un empresario en la Región del Biobío, a unos 500 kilómetros de Santiago, se negó a entregar agua de su propiedad a un helicóptero que se encontraba combatiendo los incendios forestales.

La decisión de implementar los toque de queda está en manos de los jefes militares designados por el presidente en cada región en Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, quienes determinan las zonas y horarios donde se puede implementar la medida.

Más temprano, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, realizó un nuevo balance de la situación que afecta la zona centro sur de Chile, en el cual confirmó que unos 6.000 brigadistas, bomberos y efectivos de distintas fuerzas de seguridad trabajan para combatir los incendios forestales.

El funcionario comunicó que 2.051 efectivos de Bomberos combaten los incendios forestales, a los cuales se sumaron 1.074 más desde distintas regiones del país.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) dispuso de 134 brigadistas, 47 aeronaves y 12 aeronaves adicionales contratadas por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

“También hay 1.941 efectivos desplegados de las Fuerzas Armadas en las regiones con Estado de Excepción, 987 efectivos de Carabineros, 476 efectivos de la Policía de Investigaciones”, precisó Monsalve.

Según el último balance, son 24 los fallecidos como consecuencia de los incendios forestales, 1.145 las viviendas destruidas, 5.599 damnificados y 889 los albergados.

Al respecto, el subsecretario del Interior comunicó que actualmente hay 309 incendios forestales activos en el país, de los cuales 82 están en combate y 174 controlados.

Sobre los incendios, Monsalve señaló que "la complejidad de la situación se da porque hay incendios relevantes que se mantienen activos".

"Hay 293.000 hectáreas consumidas y durante el día (el martes) se han producido 17 incendios nuevos", añadió.

También se informó que se han enviado 151 mensajes de alertas SAE (Sistema de Alerta de Emergencias para celulares) para que las personas evacuen sectores poblados, de ellos 36 en las últimas 24 horas.

El subsecretario también comunicó de un aumento en el número de detenidos, que pasó de 15 a 17, por su posible vinculación a hechos relacionados con los incendios, mientras que la Policía de Investigaciones lleva adelante 23 operativos ordenados por la justicia.

Por otra parte, las autoridades chilenas indicaron que se mantiene el aviso de altas temperaturas de Coquimbo hasta La Araucanía.

A consecuencia de los incendios también declararon emergencias y preemergencias por la nube de humo que cubre gran parte del territorio chileno, incluido la ciudad de Santiago.

“Acabo de hablar con el presidente Lula Da Silva para gestionar la pronta llegada de apoyo desde Brasil para el combate de los incendios. Agradezco profundamente la ayuda y cooperación latinoamericana”, publicó el mandatario chileno en Twitter.

Desde Argentina, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), desplegó el primer grupo de brigadistas argentinos en Chile para combatir los incendios forestales que se registran en la zona centro-sur de ese país.

Luego del pedido de ayuda por parte del Gobierno chileno, el ministro Juan Cabandié dispuso el envío de más de 60 combatientes de incendios forestales con vehículos 4x4 y equipamiento forestal, en un traslado que se realiza en etapas.

FUENTE: Tëlam.