En primer lugar, al exjugador le propusieron un juego en el que tuvo que elegir su mejor arquero, defensor, mediocampista y delantero. En los tres primeros puestos eligió a sus excompañeros en la selección española. “Iker Casillas, Carles Puyol y Cesc Fàbregas”, respondió en diálogo con el tiktoker John Nellis.

En cuanto al delantero, no lo dudó: "Por muchas razones elijo a Messi. Él es el mejor del mundo en este momento y creo que es el mejor de la historia en este juego entre los que ganaron la Copa del Mundo. Era su sueño. Puyol, Fábregas, Messi es un equipo bastante fuerte”.

Por otro lado, reconoció que no felicitó al capitán argentino tras la consagración en Qatar y dio sus motivos: “La verdad es que yo estaba totalmente desconectado de la Copa del Mundo desde que me retiré. No vi ningún partido, solo la final y no todo el partido. Intento desconectarme. Me fui de vacaciones unos días. Mis últimos meses fueron duros como profesional y realmente necesitaba alejarme”.

