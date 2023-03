"Hoy el Frente de Todos de Santa Cruz tiene la oportunidad de reivindicarse con los trabajadores del Estado que vienen soportando desde hace años ajustes salariales y flexibilización laboral que atentan contra sus derechos y la calidad de vida de sus familias. Es su Gobierno el que precarizó la vida de la ciudadanía, y lo hizo gracias a la precarización de los trabajadores que son los que llevan adelante las políticas públicas que necesita la provincia para avanzar", sostuvo Vidal.

Luego, agregó: "Con esa lógica de informalidad y desidia, podemos contabilizar un montón de facultades que no se cumplen, de puestos que no se cubren, de prestaciones que no se ofrecen y de obras públicas que faltan para vivir en la provincia que nos merecemos y sabemos que podemos tener. Este modelo laboral solo ha repercutido negativamente en las políticas públicas y en los programas de Estado".

"Sin trabajadores estatales que ganen bien y tengan condiciones laborales dignas, es imposible avanzar. Su Gobierno promueve el trabajo precarizado y los salarios de miseria. Sin reconocimiento real y efectivo a los profesionales que diariamente cumplen funciones y atienden a los santacruceños. El Frente de Todos tiene que escuchar a los trabajadores, dejar de hacer oídos sordos a los reiterados pedidos de paritarias dignas, reconocimiento y estabilidad laboral, y seguridad en el trabajo", enfatizó.

Por otro lado, argumentó: "Sistemáticamente los trabajadores reciben como respuesta el ninguneo en la negociación colectiva, al salario y a los derechos laborales. Es momento de sincerar de una buena vez los números, de reconocer la recesión y el atraso estructural en el que vivimos. Hoy 1 de cada 3 santacruceños vive bajo la línea de pobreza y en todas las localidades hacen faltan obras públicas que permitan brindar educación, salud y seguridad social. Es momento que dejen de confrontar a los docentes y a los otros trabajadores del Estado".

Al finalizar, dijo "Dejen de decir que no tienen fondos, de cancelar paritarias a la baja que dejan al salario de los trabajadores del Estado por debajo del proceso de inflación anual. Docentes, enfermeros, médicos, policías, trabajadores de la administración pública, de la Caja de Servicios Sociales deben soportar sus desmanejos. Insisto, TIENEN LA POSIBILIDAD DE REIVINDICARSE CON LOS TRABAJADORES, UTILICEN LOS PLAZOS FIJOS QUE SU GOBIERNO TIENEN ABIERTOS Y UTILICEN ESOS FONDOS PARA DAR RESPUESTA, incrementando el salario de los trabajadores estatales, permitiendo un nuevo movimiento económico provincial. Incrementen el presupuesto en materia educativa, en materia de salud, tenemos la oportunidad de comenzar un año distinto, se terminaron las excusas, el pueblo santacruceño merece respuesta".