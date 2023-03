El tribunal, que estuvo trabajando en los fundamentos durante la feria judicial, no realizará una nueva audiencia sino que cargará los argumentos del fallo al sistema Lex 100, que será de libre acceso para las partes.

La ex presidenta no fue la única condenada en el juicio cuyo veredicto se dio a conocer el 6 de diciembre pasado. Otras ocho personas recibieron sentencias de culpabilidad, entre ellas el empresario ex contratista del Estado Lázaro Báez y el ex secretario de Obras Públicas José López.

En cambio, el ex ministro de Planificación Julio De Vido y otras tres personas quedaron absueltas.

Se trató de la primera condena a una vicepresidenta en ejercicio en la historia argentina, y el tribunal también dispuso el decomiso de 84 mil millones de pesos. Fue condenada por defraudación al Estado, aunque desestimaron la imputación de jefa de una asociación ilícita.

Desde el kirchnerismo interpretaron la condena contra Cristina Kirchner como un eslabón más en la cadena de persecución a quien consideran la dirigente política más influyente del país, y la propia vicepresidenta acuñó la idea de la "proscripción" política, pese a que la condena está lejos de quedar firme y podría inscribirse como candidata si quisiera.

El mismo 6 de diciembre en que recibió la sentencia, la jefa del kirchnerismo anunció que no sería "candidata a nada" y que el 10 de diciembre se quedaría sin fueros. Justificó su paso al costado de la puja electoral señalando que no quería condicionar a su fuerza política a que la señalasen por llevar en sus listas a una dirigente condenada.

"El 10 de diciembre del 2023 no voy a tener más fueros, así van a poder dar la orden de que me metan presa. Sí, presa, pero nunca una mascota. No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senadora, mi nombre no va a estar en ninguna boleta", dijo.

Pese a que fue bastante clara en su autoexclusión de la competencia electoral, desde distintos sectores del kirchnerismo buscan revertir esta decisión a través de un operativo clamor que ya está en marcha.

Este operativo tendrá un nuevo capítulo el sábado próximo en un acto en Avellaneda en el que la agrupación "La Patria es el Otro", La Cámpora y otras agrupaciones oficialistas anunciarán la lucha por el fin de la "proscripción", y pedirán por la candidatura de su máximo referente con la histórica consigna "Luche y Vuelve".

FUENTE: NOTICIAS ARGENTINAS