En este sentido, el senador nacional de la provincia de Santa Cruz, Eduardo Costa, habló con el programa de radio EL MEDIADOR, el cual se emite por Tiempo FM 97.5, y señaló que, desde su bloque, "siempre hemos tratado, a través del diálogo, compartir una visión y seguir ampliando. Hemos construido un frente electoral que se sostiene desde el año 2007 en donde tenemos diferentes visiones y hay diferencias, pero eso también enriquece y Ser es una fuerza importante y necesitamos dialogar”.

Al ser consultado acerca de las alianzas de trabajo con el diputado Claudio Vidal, Costa señaló que “con Vidal dialogamos desde el año 2018. Le pregunto cosas sobre el tema de los petroleros, que el conoce más que nadie, hablamos de la provincia y de la política y de cómo generar más trabajo”,”

Al referirse a las próximas comisiones en donde se renovarán las distintas autoridades tanto a nivel nacional como provincial y municipal, Costa expresó que la gente no se encuentra “interesada en la política, sino que la gente está decepcionada en la política y está entristecida y con una falta de esperanza. La realidad que estamos viviendo, fundamentalmente en términos económicos, con esta inflación que avanza todos los meses y vos lo ves en un supermercado y los salarios que avanzan cada vez más lento y uno tiene menos capacidad de compra, eso va generando todo un estrés e incertidumbre que no te deja vivir tranquilo. A eso le sumás que no se generan situaciones de trabajo y, entonces, no solamente uno ve que la situación actual es mala, sino que también uno se preocupa por sus hijos porque no van a tener una oportunidad y eso te entristece aún más”, añadió.

El senador considera que la política es la que tiene que buscar los acuerdos en la macroeconomía para que no se dispare la inflación y “recuperar la Argentina, invertir en el país y que la guita no se vaya, y, por otro lado, es la política la que tiene que tomar decisiones para generar más trabajo”, remarcó.

Al ser consultado por este medio si volverá a candidatearse como gobernador de la provincia de Santa Cruz y cuál cree que son los errores cometidos en años anteriores en donde no consiguió su victoria tras la postulación, Costa señaló que considera que “tuve varias experiencias, muchas. La gente entendió que el gobierno de Macri perjudicó mucho a Santa Cruz y eso nos significó una dura derrota. En algunas cosas el gobierno de Macri fue bueno para Santa Cruz y en otras no, se dijo que no fue bueno para los santacruceños y eso impactó. Es muy importante el estar cerca en política, el poder entender claramente por qué las necesidades son diversas y mientras más cerca, mayor capacidad de respuesta tenés”, concluyó.