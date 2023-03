María Teresa Mazzorotolo: "Yo a Eva la conocí a través de la fotografía"

Dicha muestra es encabezada por la curadora, productora y directora de video, María Teresa Mazzorotolo, quien también es hija del fotógrafo que se dedicó a retratar la vida de Eva Perón, Alfredo Mazzorotolo, entre los años 1947 y 1952.

María Teresa Mazzorotolo dialogó con el programa de radio EL MEDIADOR, el cual se emite por Tiempo FM 97.5, y señaló que “en principio, quiero agradecer a la Municipalidad de Río Gallegos porque se han movido de una manera increíble. Ayer hubo un montón de gente participativa que me han hecho sentir como en casa. Yo ya conocía la provincia y la ciudad y los quiero mucho porque me han hecho pasar muy buenos momentos, fueron muy amables”.

“Tuvimos la oportunidad de charlar de forma muy íntima sobre toda esta historia mía que surge a partir de mi papá, que alrededor del año 1996 me entrega para que cuide una gran cantidad de negativos que se tomaron en los años 40. Empecé a descubrir que (Eva Perón) era una mujer con una cantidad de actividades increíbles en distintos espacios y momentos. Mi papá era reportero gráfico y jefe del área gráfica de la Editorial “Democracia” - que era la editorial del partido peronista- y había tomado siendo uno de los fotógrafos personales de ella, en sus actividades en distintos lugares e inclusivo en algunos viajes por el interior del país. Todas esas fotografías que no se publicaron, las fue guardando en un archivo personal que tuvo la lucidez de sacarlas de la editorial unos días antes de que se produjera el golpe del ‘55. Las acondicionó y las enterró en el sur de la provincia de Buenos Aires y después de 20 años las recuperó y las llevó a mi casa”; añadió.

María Teresa, en ese entonces, consideró que este material no debería quedar en el anonimato ya que se trataba de un legado histórico del país y puso manos a la obra para poder llevar a cabo esta muestra fotográfica: “Yo a Eva la conocía a través de la fotografía y ahí descubría a esa gran mujer que trabajaba como loca y, en todas sus expresiones -contenta, triste, decaída, enojada, enferma- la fotografía revela en las caras, poses y miradas el estado de ánimo, lo que le pasa a esa mujer. A partir de eso, leí todo lo que ella había escrito y dicho, y en todos sus escritos y discursos me fui dando cuenta de que todo lo que quería hacer y modificar estaba en las fotografías y que no sólo se quedaba en las palabras” , concluyó la curadora.

La muestra se encuentra expuesta a partir de las 16:00 horas en las instalaciones del Rotary Club (Calles Sureda y Orkeke).