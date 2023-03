En este sentido, los estudiantes de las escuelas tendrán clases a partir del día 13 de marzo en donde, además, comenzará a discutirse la legalidad de esta medida, la cual fue anunciada durante un congreso virtual.

Javier Fernández, secretario general de ADOSAC, dialogó con el programa de radio EL MEDIADOR, el cual se emite por Tiempo FM 97.5, y explicó que “creo que es oportuno reivindicar y, sobre todo, en un sindicato que está compuesto en un 90% de mujeres”.

Al referirse a cómo se aborda la medida, Fernández señaló que “nunca es en un 100%, pero a veces no es por convencimiento que aquellos compañeros que no adhieren a las medidas están conformes con sus salarios, a veces tiene que ver con un montón de situaciones. Somos el único sector a quien descuentan las medidas de fuerza, les imponen conciliaciones y al cual -después de la democracia- ha recibido una multa multimillonaria. Estas son las consecuencias de las cosas que nos parecen para seguir luchando por una educación mejor. Uno puede ver las paritarias y distinguir que, aparte de lo salarial, nos preocupa mucho lo que es la jornada extendida, las condiciones laborales y edilicias y, en una evaluación hasta el momento, no ha habido demasiadas respuestas”.

Al ser consultado por este medio acerca de las negociaciones llevadas a cabo hasta el momento, Fernández explicó que “nació una cláusula gatillo para los meses de enero, febrero y marzo y, desde que empezó la negociación, queríamos hacerle entender al Consejo y al Gobierno Provincial que la cláusula gatillo simplemente viene a empatarle a la inflación, y lo que queremos es recuperar ese poder adquisitivo y ganarle a la misma por un margen que permita acceder a la canasta familiar. Estamos más cerca de la línea de la indigencia que de la canasta”:

“Por más que el Gobierno haya salido a hablar y se remitan a sueldos de compañeros de zona 180, es decir la zona más desfavorable, no es la realidad de todos. La mayor concentración de docentes en la provincia -el 85%- están en Caleta Olivia, en Río Gallegos o en todas las ciudades de la costa. No es una realidad que todos perciben el sueldo que dice el Consejo”, añadió.

Por otro lado, el secretario gremial se refirió a la jornada extendida y señaló que dicho aumento que se aplicará será proporcional al aumento de las horas de trabajo, por lo que “es todo un tema para discutir abiertamente de cara a la sociedad. Allí hay una situación que ha puesto de pies a cabeza a toda la comunidad educativa: una organización familiar que se ha roto, hay seguramente muchos casos de gastos dobles de transporte y la incomodidad que esto genera”, concluyó.