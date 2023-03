En este sentido, el concejal de la localidad de 28 de noviembre, Aldo Aravena, dialogó con el programa de radio EL MEDIADOR, el cual se emite por Tiempo FM 97.5, y explicó que “previo a la nota que nosotros presentamos junto al concejal Lucas Cerezo, nos acercamos al supermercado -que es el único que tenemos acá en la localidad- solicitando un informe del desabastecimiento de los productos, a lo que nos mencionaron que existía el desabastecimiento de algunas marcas y que estaban tratando de conseguir marcas nuevas con las que no venían trabajando para tener un stock de otras marcas sin importar la calidad pero para que ellos puedan tener lo básico y que no tengan las góndolas vacías porque si no las tenían que llenar con cualquier otra cosa”.

Según explica el concejal, “el gran problema que tenemos es el desabastecimiento por la gente de Chile, en donde nosotros no podemos comprar más de dos o tres bidones de aceite, pero vemos que de otro lado vienen y compran carros llenos de arroz”, sentenció, “nosotros no estamos en contra de que la gente de Chile vengan a comprar acá, sino que compren la cantidad que compran y que nosotros no podamos hacerlo. Ese fue el reclamo desde un principio y obviamente nosotros con los sueldos que tenemos acá y con los precios que hay en La Anónima no podemos comprar y tener un stock para un mes o dos meses. La gente vive el día a día y cuando va a comprar no hay”, añadió el edil.

“Si nosotros tuviéramos un supermercado completo no hay problema que vengan, porque hay mucha gente de acá y de Río Turbio que han ido muchísimas veces a comprar a Chile y ha pasado algo similar”, remarcó Aravena.

Son los mismos vecinos de la localidad quienes han puesto en evidencia la situación y que han probado que dichos productos no se utilizan para consumo personal, sino que para la reventa: “Lo usan para la reventa porque hemos visto publicaciones -ya que la gente se acerca al Concejo Deliberante con fotos del Facebook y nos muestra la gente que revende- o la gente de La Anónima nos muestra que han ido a negocios en donde, inclusive, revenden productos de ahí. Es bastante complejo y nosotros vamos a tratar de parar esto en la Aduana, donde corresponde, ya que pasan mucha mercadería”.