Casi 300 mil aficionados hicieron el singular reclamo online por considerar que no hubo penal de Dembelé a Di María y que existió una falta previa al segundo gol argentino, entre otros errores arbitrales.

El Apache, tras su salida de Rosario Central, remarcó que está a la búsqueda de un proyecto que lo seduzca para volver a dirigir y develó que no siguió con demasiada atención la Copa del Mundo

"No estuvimos a la altura. No voy a atribuir el problema a un jugador más que a otro, pero en la alineación titular hubo cinco que, por diferentes motivos, no estaban al nivel para un partido así", expresó el entrenador francés en conferencia de prensa.