El grupo “Buen Día Vida”, que se encarga de dar ayuda a aquellas personas de la localidad que deben atravesar un diagnóstico de cáncer, recibieron una nota donde se detalla que en el término de 60 días deben desocupar el espacio que les brinda la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer LALCEC hace muchos años.

Patricia Lozano, Coordinadora del Grupo de ayuda mutua “Buen día Vida”, dialogó con EL MEDIADOR donde expresó: “Nosotros nunca peleamos, esta es una medida que nos sorprendió a todos. Yo estaba de vacaciones y cuando me reintegro me encuentro con esta novedad”.

“El 15 de marzo nos entregaron una nota donde nos dan 60 días para retirarnos luego de 23 años, tuvo que pasar esto para que nosotros empecemos a analizar la situación. Sin querer estábamos en un círculo de violencia y maltrato y lo naturalizábamos”, contó.

Prosiguió: “Hay distintas formas de violencia, cuando nos llegaban esas notitas de que había que limpiar o algo escrito. Mensajes o modos de dirigirse, pero como son nuestros padrinos pensábamos que eran los modos”.

Buen Día Vida tiene 24 años de existencia, es una organización sin fines de lucro que cuenta con un gran apoyo de la comunidad. Al respecto, indicó: “Estoy hace siete años como coordinadora voluntaria del grupo. Nosotros empezamos la personería jurídica antes de pandemia”. Y agregó: “En tres oportunidades intentamos hacerla, tratamos de hacerlo con los peluqueros solidarios, pero queríamos que estén los pacientes, pero han fallecido. Nosotros fuimos seleccionados con el programa de la provincia del Ministerio de Desarrollo, lo vamos a intentar, pero todavía no la tenemos porque nosotros queremos hacerla con pacientes”.

“Al tener que trabajar todos con el mismo objetivo por el cáncer, nunca imaginamos que podría ocurrir esto. El Grupo Buen Día Vida usufructuaba el espacio de arriba, era difícil que los pacientes llegaran al espacio. LALCEC nos manifiestan que iban a hacer un expediente para hacer la ampliación, donde hoy nos están sacando”, explicó.

“Nosotros somos parte de la comunidad y como tal, los referentes nos convocaron a distintas reuniones. Esto tiene que ver con vulneración de derechos y discriminación, y no podemos naturalizarlo”, dijo.

A modo de cierre, contó las reuniones que mantuvo con distintas áreas del Gobierno Provincial: “Mantuvimos distintas reuniones, estamos esperando al ministro de Salud porque con él vamos a hablar porque más allá de esta situación, salió la Ley N° 3501 que dice que los grupos de mutua ayuda tienen que contar con un espacio físico”.

“Estoy hace más de siete años, trabajé con los derechos y resguardar al paciente de cáncer. En el grupo de WhatsApp somos cerca de 40, pero fuera del grupo hay más pacientes”, aseguró al momento que remarcó “hay muchas personas que nos acompañan. Se trata de crear redes que ayuden a los pacientes y amigos”.

“Como socia de LALCEC también me pronuncio, me gustaría que se pronuncien más socios porque esto no está bueno. Nosotros somos un grupo de voluntarios y pacientes, ellos ponen esa postura y tomaron esa medida”, sentenció.