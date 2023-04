Aunque Got Talent Argentina fue anunciado semanas atrás, es ahora cuando se conocen más detalles de lo que será la cuarta edición del reality que conducirá Lizy Tagliani, luego de las ediciones de 2008, 2009 y 2010. Se supo que las grabaciones iniciarían el próximo lúnes.

Aún no hay fecha de estreno, no obstante Telefe confirmó que Abel Pintos, La Joaqui, Florencia Peña y el bailarín uruguayo Emir Abdul serán los responsables de evaluar a más de 450 artistas seleccionados en un casting que se realizó por todo el país.

El reality es una competencia de talentos, en el cual los participantes son evaluados por tres o cuatro jurados en audiciones que decidirán quienes merecen pasar a la siguiente etapa en donde el público se encargará de elegir a sus favoritos hasta llegar al ganador. Se prevé que se presenten todo tipo de talentos, desde shows de magia hasta danza, así como shows de comedia, cantantes y músicos.

En cuanto al formato actual, vale recordar que en Argentina ya se realizaron tres ediciones bajo el mismo formato pero con distinto nombre: la primera temporada de "Talento Argentino" se estrenó en 2008, la segunda se emitió en 2009 y la tercera en 2019.

Lizy Tagliani estará acompañada de estos jurados

La televisora confirmó que, además de la conducción de Lizy Tagliani, estos serán los jurados, con una descripción de cada uno

Abel Pintos: "Artista número uno de la escena musical argentina en la actualidad. A lo largo de su trayectoria, el artista recibió múltiples reconocimientos a su música, transformándose en un ícono de la música popular latinoamericana".

La Joaqui: "Popular cantautora, compositora y rapera marplatense, además de una de las máximas referentes de la música urbana y del freestyle. Hoy es una de las artistas del momento en el género urbano siendo la novena artista más escuchada en Spotify Argentina".

Emir Abdul: "Talentoso bailarín y coreógrafo uruguayo. Se crio en un barrio muy humilde de Montevideo y desde muy pequeño comenzó su pasión por la música. Tiene más de 5 millones de seguidores en Instagram y 25.5 millones en TikTok".

Florencia Peña: "Actriz, bailarina, cantante, conductora y una de las figuras más completas e importantes del espectáculo argentino. Fue distinguida con los premios más importantes: Martín Fierro, ACE, Estrella de Mar, Carlos y Konex".

FUENTE: ÁMBITO