Se entregaron los Martin Fierro Digital

Anoche se entregaron los premios Martín Fierro Digital. La gala estuvo conducida por dos duplas , por un lado Cande Ruggeri y Lizardo Ponce, y por el otro Sofía "Jujuy" Jiménez y Diego Leuco. La velada se llevó a cabo en Neuquén y reunió a las figuras más convocantes de internet y las plataformas de streaming.

Luis Ventura, presidente de APTRA, reflexionó en la alfombra roja sobre la importancia de entregar estos galardones: “El Martín Fierro digital no solo es presente, es futuro inmediato".

Ya en el escenario, les habló a los nativos digitales casi desde un lado paternalista, mientras en el horizonte se asoma el final de su mandato: “Disfruten esta fiesta porque es el nacimiento de una nueva generación, una manera distinta de comunicar, de crear, de vivir. Ustedes son los que tienen que llevar adelante esta alfombra, que APTRA hizo punta, pero que los herederos son ustedes”, sentenció.

Así fue la entrega de premios Martín Fierro Digital

Nico Occhiato fue uno de los protagonistas de la noche: ganó dos estatuillas, incluyendo el deseado oro. El líder de Luzu Tv agradeció en sus redes sociales los premios que recibió: "Mejor productor digital y mi primer MARTIN FIERRO DE ORO. ¡Qué lindo todo lo que está pasando! no tengo más que palabras de agradecimiento para todos los que trabajan conmigo día a día. Es muy facil producir con gente tan talentosa alrededor y con mis socios que me bancan en cada locura que se me ocurre, vamos por muchísimo más ✨💪🏾".

Otro de los momentos más especiales de la noche fue cuando ganó Santi Maratea como mejor influencer. En su discurso de agradecimiento habló de su manager, quien es un pilar fundamental en los objetivos que se propone el influencer del año: “Todo lo hacemos de a dos, trabajamos hace 10 años y no encontramos un punto en común más allá de la comunicación, las redes sociales y la ética de trabajo”, detalló.

Julieta Puente, conductora de Biri Biri por República Z, fue la más votada por el público y vivió el momento ganador con gran emoción. “Usé las redes para motivar, y desde ese entonces todos los días de mi vida trabajo para eso. Este es el premio más lindo, el amor de la gente, hay mucho cardio para rato. Gracias a mi comunidad", dijo casi entre lágrimas sobre el escenario.

Todos los ganadores del Martín Fierro Digital

Mejor Instagramer: Santi Maratea

Mejor lifestyle: Flor Jazmín Peña

Mejor contenido humorístico: Emmanuel Gorjón

Contenido de entretenimiento en TikTok: Martu Morales

Mejor streamer de Twitch: Davo Xeneize

Música - mejor DJ digital: Mika Ishii

Cosmaker del año: Ice & Fire

Cosplayer del año: Jess Herrlein

Más interactivo: Diego Leuco

Mejor contenido temático: Mica Rescatista De Animales

Mejor contenido temático profesional: Ramiro Marra

Mejor contenido de opinión: Tomás Rebord

Mejor contenido de entretenimiento YouTube: Bendita Previa – Conducción Franco Casella

Mejor Contenido De Humor En YouTube: Passthor

Mejor youtuber: Alejo Igoa

Mejor twittero: Manuel Adorni

Mejor tiktoker: Emir Abdul Gani

Content creator del año: República Z

Mejor panelista de TV digital en redes: Nicole González - La Rubia Peronista - Canal 22

Mejor productor de contenido digital: Nico Occhiato

Mejor contenido de entrevistas: Grego Rosello

Mejor plataforma de servicios online: Cooperativa Calf

Mejor influencer del alto valle: Belu Mission

Mejor portal de noticias digital: NEA Hoy - Un Medio Una Región - Noreste Argentino

Mejor portal de noticias región sur: La mañana de Neuquén

Mejor plataforma digital de contenido: IP Noticias