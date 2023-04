Leonardo Roquel se reunió con vecinos del barrio Chimen Aike

En este marco, el concejal Roquel manifestó: “Agradezco las atenciones y amabilidad de los vecinos que me recibieron en el barrio Chimen Aike, a Víctor y Viviana que nos comentaban tanto a mí como al equipo de colaboradores que me acompañó al lugar, todas las carencias y dificultades que sufren desde hace mucho tiempo y de manera diaria, entre ellas la falta de trabajo y oportunidades. Sumado a todo esto - subrayó - el sector aún no cuenta con los servicios básicos, ninguna vivienda posee agua, ni gas y tampoco les reparten carbón, una problemática a nivel infraestructura que es extremadamente preocupante más si tenemos en cuenta la proximidad de la época donde bajan las temperaturas a muy poco tiempo del invierno”.

Precisamente, destacó el Edil: “Junto a José, también vecino del barrio, nos planteaban lo duro que es pasar el invierno, mes donde deben buscar muchas otras formas para poder calefaccionarse”.

Realizando una evaluación de su vista, el concejal Leo Roquel precisó que “sin dudas hoy el Estado ha abandonado a estas personas, son cientos de familias y barrios enteros que están a merced de la suerte y de la poca sensibilidad del funcionario de turno. Todas y cada una de las necesidades tienen nombre y los vecinos como José, Víctor y Viviana, las padecen día a día en una ciudad con 37,4% de pobreza y 7,9% de desempleo. Los problemas hay que solucionarlos, no evitarlos u ocultarlos con espectáculos masivos y farándula; por eso debemos evolucionar radicalmente en Río Gallegos y generar soluciones que mejoren la calidad de vida de todos” finalizó.