SACRA (Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina) nació el 12 de marzo de 1983 en Tucumán y se organizó en todas las provincias argentinas, siendo el lanzamiento de la filial Santa Cruz el 26 de octubre de 2011. Desde su fundación, Sacra propuso e impulsó la ley de jubilación para las amas de casa que, gracias a la moratoria previsional implementada bajo la presidencia de Néstor Kirchner, logró que cerca de 2 millones de mujeres pudieron jubilarse.

El edificio del sindicato de amas de casa filial Santa Cruz en nuestra ciudad surge en un trabajo mancomunado de la Municipalidad de Río Gallegos y el gobierno de la provincia de Santa Cruz, a través del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV).

En esta ceremonia, se llevó el tradicional corte de cinta y descubrimiento de placa en el que se invitó a participar al Intendente Pablo Grasso, junto a la Gobernadora, la ministra Mora, la presidenta del IDUV, la secretaria general del sindicato y la de la filial Santa Cruz. Posteriormente, se llevaron adelante distintas alocuciones de funcionarios y funcionarias junto a la proyección de un video institucional. Luego, se realizó el intercambio de presentes y se finalizó con un brindis y corte de torta realizada por las compañeras de SACRA.

En este marco, el Intendente Pablo Grasso recordó una anécdota sobre el trabajo social realizado por la Gobernadora Kirchner: “Recordaba cuando allá por el 89, Alicia se paró en una esquina del barrio Belgrano con un tráiler del centro comunitario. Para atrás no había nada y después se construyó uno de los cenines. Hace un par de años atrás el Barrio Santa Cruz, también era campo. Era un descampado que se había entregado de manera discrecional y que no se pudo urbanizar. Ahora, hace poquito, el gobierno de la provincia entregó casas. Construir esta sede es una decisión política porque hay que entender que el estado tiene que estar presente. No toda la dirigencia entiende el acompañamiento en momentos difíciles, porque pareciera que en esos momentos hay que achicar el Estado. Pero lo que decide el gobierno provincial junto a nosotros es acompañar, expandir, escuchar las demandas para ver como podessolucionar las cosas”.



El intendente municipal enfatizó en su agradecimiento por la invitación y su rol como militante: “Para nosotros es un gusto compartir con ustedes. Agradezco la invitación. Más allá del lugar que tengo como autoridad en la ciudad, soy un militante más. A mí me apasiona mucho poder trabajar en el territorio”, dijo y agregó que “queremos seguir construyendo la ciudad que todos queremos: linda y ordenada. Pero también, construir una comunidad que nosotros soñamos que sea más organizada, más justa, más soberana, con más integración. Con decisiones políticas claras para que la ciudad siga creciendo”.

Por otra parte, la Presidenta del IDUV María Grasso, manifestó “esta es una lucha que comenzó desde SACRA hace muchos años. En primera instancia era la solicitud del terreno, posteriormente el proyecto y hoy para nosotros es un objetivo cumplido en conjunto. Nosotros construimos colectivamente, participaron todas las áreas del gobierno de la provincia y de la municipalidad para seguir generando derechos”.