En la misma línea, aclaró: "La gente nos pidió que nos unamos para sacar a (Mauricio) Macri y después nos pidió que sigamos juntos para que la defendamos, y eso que debe servir para esta elección".

El funcionario que integra el Gabinete de Alberto Fernández postuló que de no haber unidad no habrá PASO ni posibilidades de ganarles a Juntos por el Cambio y afirmó que lo central es acordar en las definiciones básicas entre las fuerzas de la coalición. "Si no hay unidad, no hay PASO, no hay entendimiento y no hay ninguna posibilidad de ganarle al macrismo", subrayó.

"Trabajo para la unidad y no para las internas, para que Alberto (Fernández) y Cristina (Kirchner) se pongan de acuerdo y no para que se enfrenten y estoy seguro que ese sea el camino", indicó al tiempo que ratificó que el candidato oficialista se dirimirá en una elección primaria.

Asimismo, el intendente de San Martín en uso de licencia, pidió conformar una mesa de debate y expresó: "Ponemos al peronismo en posición de ganar si volvemos a conectar con los problemas que tiene la gente, si explicamos de manera más clara que debemos pasar esta rompiente cuidando el trabajo y el aparato productivo, también invirtiendo en obra pública y en universidades".

Si bien Katopodis pidió dejar de lado las críticas entre compañeros y hacer foco en diagramar una propuesta confiable y creíble, aclaró que el peronismo estila saldar los debates y las diferencias "a cara descubierta". "No cabe que un compañero hable mal de otro compañero. Hay que mirar para adelante porque a pesar de las diferencias, el peronismo se ha mantenido unido y hay una responsabilidad del Presidente de tener todo cohesionado", afirmó.

Además, cargó contra los dirigentes de Juntos por el Cambio a los que acusó de pregonar propuestas que aplicaron cuando fueron gestión en 2015 que resultaron "muy mal". "La gente ya sabe que no es por el macrismo, todavía están frescas las marcas de lo que hicieron", insistió.

Para el ministro de Obras Públicas, el Frente de Todos debe trabajar en reducir la inflación y garantizar previsibilidad en la sociedad y avanzar en medidas para combatir la inseguridad que azota en la provincia de Buenos Aires. "El Presidente sabe que la cosa está finita y que hay una cuota de angustia muy importante en la vida de nuestra gente y tenemos que ser claros sobre el rumbo. Este es un año electoral, si estamos unidos estamos en segunda vuelta y, si laburamos, ganamos la elección y evitamos que la Argentina quede en manos de Macri", vaticinó.

Por último, al ser consultado sobre el asesinato del chofer de la línea 620, Daniel Barrientos, Katopodis precisó que se trató de un hecho de inseguridad muy grave y planteó que la política "debe estar a la altura". "No hay dudas de que hay crispación, desánimo y cansancio. Una parte de ese cansancio que uno puede justificar es porque no han sido años fáciles y hay un desánimo que es el resultado de lo que ellos (la oposición) han sembrado desde el primer día de la pandemia cuando decían que esto estallaba, que no había vacunas, que queríamos envenenar a los argentinos", concluyó.

FUENTE: INFOBAE