Vuelve The Big Bang Theory: Lo que se sabe sobre el Spin-Off

La vida de estos jóvenes, enfocadas en el desarrollo intelectual y poco de vida social, cambió cuando apareció una nueva vecina llamada Penny (Kaley Cuoco). Más tarde sería el turno de la incorporación de otros personajes femeninos como Bernadette Rostenkowski (Melissa Rauch) y Amy Farrah Fowler (Mayim Bialik).

The Big Bang Theory tuvo un total de doce temporadas, las cuales fueron un éxito rotundo, llegando a su fin en 2019 y con un spin-off también exitoso llamado The young Sheldon (protagonizado por Iain Armitage) estrenado en 2017, el cual se centró en la infancia de Sheldon Cooper con su familia en Texas. La serie lleva ya 6 temporadas pero parece que no sería el único spin off de la ficción original.

El nuevo spin-off de The Big Bang Theory

Ahora, en medio de los anuncios que surgieron sobre la fusión entre Warner Bros, Discovery y HBO Max ( todo el conglomerado pasará a llamarse Max), anunciaron que The Big Bang Theory contará con una nueva historia derivada y que sus episodios tendrán una hora de duración.

El creador de la famosa serie, Chuck Lorre, es quien desarrolla la serie que hasta ahora no tiene un nombre pero se trataría también de una comedia. Se reunirían también otro grupo de amigos que ingresan a Caltech y se estima que los actores ya conocidos por todos, harían algún tipo de cameo en la nueva ficción o tal vez aparezcan como invitados.

En ese sentido, Lorre declaró a The Hollywood Reporter en el año 2019, sobre la posibilidad de realizar un spin off y así se expresaba: “A decir verdad, la razón de un spin-off es la economía, y esa no es la razón para hacer un programa. Deberías hacer un programa porque tienes algo que realmente amas y quieres hacerlo. La economía sigue a la pasión. Si empiezas con la economía... bueno, mierda, conviértete en un ejecutivo de una cadena”, afirmó el creador.

Hay una enorme posibilidad de tramas para explorar. Se podría viajar al pasado de Penny o explorar la adolescencia de Leonard o mismo ir al futuro de lo contado en The Big Bang Theory y mostrar cómo vivieron cada uno de los personajes en su vida adulta. Por lo pronto resta esperar más novedades al respecto.

